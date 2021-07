Mate Mišo Kovač osvojio je publiku svojim pjesmama, ali i zanimljivim izjavama koje je dao za medije kroz dugu glazbenu karijeru.

Mate Mišo Kovač je legenda hrvatske glazbene scene, a osim što mnogi pamte riječi njegovih pjesama, ne zaboravljaju ni njegove zanimljive izjave.

Pjevač, koji slavi 80. rođendan i čijih je ploča zabavne glazbe najviše prodano u Hrvatskoj, uvijek je imao upečatljive medijske istupe. Mišo je svojedobno komentirao izjavu glazbenika Boba Dylana u kojoj je rekao: "Židovi mogu nanjušiti naciste, a Srbi Hrvate".

"Nema Bob Dylan pojma! Što on uopće zna. Što on ima mudrovati o tome da Srbi mogu nanjušiti Hrvate, o našoj povijesti, što se ima u nju mišat, a pojma nema o njoj. Priča besmislice. Ne'š ti Dylana. Dobro se zna da su političari namistili rat u Jugoslaviji i da su Srbi napali Hrvatsku. Nije tada svijet reagirao na jedan Vukovar, a znate zašto? Zato šta je Americi bilo u interesu da uzme Kosovo kao svoju bazu. I ona je to uspjela. I što sad ima Dylan o tome pričati, kao da on o tome što zna. Ne'š ti njega, velike legende. Elvis Presley je legenda. Beatlesi su legende. Dylan je bija tip što je svirao tu neku ruralnu glazbu u SAD-u. Nema on pojma", ispričao je Kovač 2012. za Slobodnu Dalmaciju.

Mišo je jedna od rijetkih osoba sa estrade koja je odbila pjevati za pokojnog predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita i to čak osam puta.

"Kad je šef KOS-a došao Titu i rekao mu da je Mišo Kovač već osmi put odbio pjevati za njega, Tito je rekao: 'Njegovo pravo'. Nije me se usudio zatvoriti zbog moje goleme popularnosti. A svoje male girice je zatvarao", otkrio je pjevač za Večernji list.

Bez dlake na jeziku je komentirao i zaradu nekadašnjeg hrvatskog predsjednika Ivu Josipovića.

"Ivo Josipović koji sklada, ali čije se skladbe ne vrte nigdje, dobio je veći autorski honorar od mene koji se vrtim po svim radijskim stanicama", istaknuo je Mišo.

Kovač se dotaknuo informacije i da će NASA na inicijativu znanstvenice hrvatskog podrijetla nakon Stinga, Stonesa i Queena puštati i njegove pjesme na Marsu.

"Neka je, neka pjesme, ako treba neka ide i u svemir, ali meni je od NASA-e, Marsa i tih rovera puno bitnija publika. Mene je publika stvorila. Da nema publike, ne bi bilo ni mene. Publika je meni sve. Da nema publike, rekao sam to davno novinarima, ja bih prodavao ribu na ribarnici. Što je isto častan posao, da se razumijemo", rekao je za Jutarnji list.

Pjevač se u veljači osvrnuo na situaciju s cijepljenjem i komentirao činjenicu da neki ljudi ne poštuju pravila.

"Ti takozvani frajeri i frajerice teški su bezveznjaci. Uopće me ne zanimaju! Oni su blizu moćnicima, ali zaboravljaju da moć dođe i prođe. Pa onda ostaneš sam. I onda se pokaže tko si i što si. A ti si ili čovjek ili to nisi", istaknuo je za Jutarnji list.