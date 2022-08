Leah Remini otkrila je ružne detalje o Tomu Cruiseu i podsjetila na njegovu povezanost sa scijentologijom, baš kao i njezina prijateljica Claire Headley.

Američka glumica i zvijezda serije "Kralj Queensa" Leah Remini podsjetila je javnost na povezanost Toma Cruisea sa scijentološkom crkvom usred vreve oko njegovog najnovijeg filma "Top Gun: Maverick", koji je postigao neviđen međunarodni uspjeh na kinoblagajnama.

Leah je odlučila javno kritizirati Toma putem društvenih mreža zbog njegove povezanosti sa scijentologijom, čiji je on vjerojatno najpoznatiji član. Ona je također bila njezina sljedbenica, ali napustila je crkvu 2013. godine i od tada je jedan od njezinih najvećih kritičara.

"Postoji javna ličnost tipa koji te gleda izravno u oči, rukuje se s tobom i grli te, prema tebi je pažljiva osoba i postoji osoba iza maske koja je potpuno druga osoba. Netko bi mogao reći da to radimo svi — tko smo za javnost i tko smo iza scene, ali ljudi koji su oko Toma i rade za Toma, čak i ljudi koji su scijentolozi, reći će da je vražji. Ljudi koji su radili sa mnom reći će da mogu biti ser***, što svi glumci mogu biti. To je drugačije. On je jako sličan Davidu Miscavigeu, mogli bi biti blizanci", poručila je.

Thank you to my friend @claireheadley for your courage.



You have continued to speak out despite the non-stop attacks from Scientology.



And as Claire says in her post below, Tom Cruise knows exactly what goes on in Scientology.



Don’t let the movie star charm fool you. pic.twitter.com/zQKwJWuJLj