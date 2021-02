Larsa Pippen objavila je video na Instagramu i pokazala obline u crnom bikiniju, samo nekoliko sati nakon što ju je isprovocirala bivša supruga njezina mlađahnog dečka.

Reality zvijezda i bivša prijateljica obitelji Kardashian, 46-godišnja Larsa Pippen objavila je na Instagramu provokativni video u kojem se pohvalila bujnim oblinama dok je uživala u plićaku uz ocean u Miamiju.

Popularna brineta ovih se dana ponovno našla u središtu skandala, i to nakon što je bivša supruga njezina 24-godišnjeg dečka Malika Beasleyja, Montana Yao objavila pjesmu u kojem ih je oboje verbalno napala da su smiješni i ponašaju se poput budala, a video u bikiniju osvanuo je samo nekoliko sati nakon toga.

Larsa i mlađahni Malik prvi put su zajedno snimljeni u studenom prošle godine kada su se na ulici držali za ruke, i to kada je on još uvijek bio u braku s Montanom, s kojom ima i dijete. Da stvar bude gora, ostavio ih je same na odmoru kako bi se ranije vratio kući zbog Larsina rođendana. To nije učinio iznenada i spontano, već je mjesecima ranije planirao, čemu svjedoče komentari na društvenim mrežama.

"Samo te želim odvesti na spoj i tretirati te kao kraljicu", napisao Malik u listopadu prošle godine u jednom od komentara na Larsinu Instagramu.

Nakon toga njegova je supruga predala zahtjev za razvod, a cijela joj situacija nije lako sjela.

"Cijela je situacija bila baš gruba, neću vam lagati. Rečeno mi je da napustim obiteljsku kuću prije 10 dana i sama sam, kao i vi, još uvijek zbunjena. Nije mi se obratio privatno ni javno, niti mi se ispričao. Nisam tip osobe koja otkriva previše informacija u javnost, ali definitivno hoću ako bude prilike za to", izjavila je tada prevarena supruga.

Nakon toga stvari su eskalirale, a vrijeđanja i svađe putem društvenih mreža su se zahuktale, pa je Montana čak optužila Malika da zbog Larse ne želi vidjeti ni njihova sina.

"Ta tvrdnja je neistinita. Zapravo je to izravna laž. Malik je poduzeo sve napore kako bi posjetio bivšu suprugu i dijete, ali ona je to odbila i tražila je nečuvene financijske iznose. Motivi Montane Yao jasni su i nemaju nikakve veze s interesima njezina sina", izjavio je Malikov odvjetnik Steven A. Haney.