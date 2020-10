Današnji smo kviz pripremili kako bismo se svi zajedno prisjetili prerano preminulog pjevača Toše Proeskog.

Prošlo je 13 dugih godina otkako Toše Proeski više nije s nama, otkako je život izgubio u tragičnoj prometnoj nesreći. Ovaj makedonski pjevač svojim je pjesmama, glasom, ali i osobnošću osvojio cijelu regiju i mnogi ga do danas još uvijek nisu prežalili.

Mi smo ga se sjetili u kvizu kroz njegove najpoznatije pjesme, a možete li ih i vi prepoznati na temelju samo jednog stiha provjerite već sada.

Prepoznajte pjesmu Toše Proeskog na temelju samo jednog stiha Da se bar mogu probuditi u svijetu ljubavi

Bez starih drugova i ovih nakaza

Što su me stalno pratile.

Da te bar mogu poljubiti bez loših sjećanja

Na hladna proljeća, bez slike stradanja

Što se baš na nas zaljepe Ne zanosim se jako često

I dobro znam gde mi je mjesto

A mjesto je moje kraj tebe. A ja sam opet lud

Pa se na tebe palim

Jer samo ja ti u glavi falim Ovo je odluka moja

Jer bila volja je tvoja

Da s drugim odeš od mene

I sve mi niz brdo krene Na srcu mi leži jedna stara rana

Koja neće iz njedara nigdje

Pa se srce pita moje

Bez nje živjeti

Kako li je, kako li je

Tvoje ime neću

Spomenuti nikad više

A bila si svjetlo

Moja duga poslije kiše. Sve je bilo bajka

Kao dodir tvoga tijela

Sada igraš kvarno

A to stvarno ne bi smjela Slobodno gledaj mi u usne

Na njima ne piše baš ništa važno

Koliko puta slične tebi

Usnama ovim ja sam ljubio lažno Magla na mom prozoru

Miriše na nevolju

Noćas sam ti tako sam

Kiša pere ulice

Gdje si moja ludice

Još bi nešto da ti dam Lako je skrenut' tako sa puta

Al' ljubav je igra sa bezbroj aduta

Ko vara na duge staze on gubi

Ja sam ti svjedok živi, al' znaj

Tebi ne mogu da sudim Šta to ima u ljudima tužno

Da ulaze u tuđe živote

Ko to živi u prošlosti mojoj

A još nije umro od sramote Ona ima oči, koje znaju moje tajne sve

Moje tuge sve i moje nemire

Ona ima ruke i u njima svemir čitavi

U tom zagrljaju mogu umrijeti

Ipak su ti neki detalji iz Tošinih pjesama promaknuli. Pokušaj ponovno! Dobar rezultat, ali možeš ti to i bolje! Bravo, vidi se tko je pomno slušao sve Tošine pjesme. Podijeli kviz s prijateljima!

