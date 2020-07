U našem kvizu pokušajte prepoznati pjesme Maje Šuput na temelju jednog stiha.

Maja Šuput jedna je od naših najzaposlenijih i najangažiranijih pjevačica na estradi, a uz to je uspješno zaplovilia poduzetničkim vodama i lansirala niz proizvoda svog brenda Majushka, među kojima je posljednji parfem "Shu shu".

Njezine pjesme i atmosfera na koncertima su garancija dobre zabave. Tijekom dugogodišnje glazbene karijere snimila je brojne hitove, a koliko dobro znate njihove stihove i koliko ste veliki Majin obožavatelj provjerite u našem kvizu.

Prepoznajte pjesmu Maje Šuput na temelju jednog stiha Dukati, biseri nisu mi najvažniji jednu noć da mi daš dušu da mi poslušaš Ma kad se podijeli i dobro i zlo ja sam cura, tako ti je to imam mana, al' i dobrih strana sto Što ona ima da ja nemam pokaži mi i odmah mijenjam i bit ću posesivna, bit ću sve što treba Klub je pun, a tvoje priče prazne Kažeš da me voliš, pijanu me lažeš Vidiš da ti svojim srcem mašem Kako da ti kazem Vidi našu lipu mladu ma, nema je u selu, gradu pogledajte nju, tu ljepoticu čini ti se k'o da gledaš sliku svetačku Sva zadrhtim kada čujem rock'n'roll rock'n'roll je pola ljubav, pola bol znoj mi lijepi majicu uz tijelo ne gledaj me da nam ne bi prisjelo oho, da ne bi prisjelo Da mi je da mi je da me očima piješ da mi je da mi je da me usnama griješ konobaru prazna je čaša al sada mi vino natoči neka ova noć samo naša bude oči u oči Ona te dira prstima ona ti šapće pjesmama ona je tvoja djevojka jedna, jedina

U glavi potres blagi na tijelu muški trag još mi je sve u magli gubim zrak Zvao si me sve do kraja svijeta do najdaljih planeta do zemlje Aljaske

Nisi baš fan Majinih pjesmi ili ih se samo ne sjećaš dovoljno dobro? Pokušaj ponovno! Dobar rezultat, ali možeš ti to i bolje! Bravo, izvrsno prepoznaješ Majine hitove. Podijeli kviz s prijateljima!

