Božić ne bi bio Božić bez pjesama koje dodaju poseban ugođaj.

Kakav bi to Božić bio bez božićnih pjesama. Sigurni smo da ih većina ljudi zna napamet, a ostali ih barem tajno pjevuše.

Isto tako vjerujemo i kako znate sve o hitovima "Last Christmas", "All I Want for Christmas Is You" ili "Jingle Bell Rock".

No možda je najbolje da ipak provjerite svoje znanje u kvizu koji smo vam pripremili.