Kraljici Elizabeti će tijekom oporavka, koji su je preporučili liječnici, pomagati sedam članova obitelji.

Britanska kraljica Elizabeta već neko vrijeme mora odmarati prema preporuci svojih privatnih liječnika i čuvati zdravlje, a u oporavku će joj pomagati čak sedam članova kraljevske obitelji, prenosi Mirror.

Viši članovi obećali su da će uskočiti i pomoći 95-godišnjoj kraljici koliko god to bude potrebno, budući da će ona morati smanjiti svoje obaveze i aktivnosti i to navodno sve do sljedećeg proljeća.

Njezino Veličanstvo nastavlja se odmarati u dvorcu Windsor nakon što je bila prisiljena odustati od odlaska na Obilježavanja dana sjećanja u Cenotafu, a Buckinghamska palača ublažila je strahove u vezi s njezinim stanjem nakon što je objavila da je pretrpjela istezanje u leđima, zbog čega je duboko razočarana što je propustila to događanje.

Princ Charles i vojvotkinja Camilla, princ William i Kate Middleton, te princeza Anne kao i princ Edward i njegova supruga Sophie su spremni pomoći koliko god je potrebno, a u britanskoj su javnosti već dobili nadimak "veličanstvene sedmorke". Izvori iz palače potvrdili su i da kraljica nema namjeru odstupiti od kraljevskih dužnosti, ali shvaća da će u budućnosti morati manje raditi.

Kraljica je prvu naredbu liječnika o mirovanju dobila gotovo mjesec dana nakon što je 20. listopada bila primljena u bolnicu na preliminarne pretrage i nakon što je provela noć u bolnici nakon osam godina.

“Kraljica je i dalje oštra kao igla, ali realnost je da mora uzeti period odmora nakon iznimnih napora i početka normalnih dužnosti nakon što su ukinute restrikcije zbog koronavirusa. Stariji članovi obitelji slažu se u tome da će joj biti na raspolaganju da joj pomognu gdje god mogu i koliko god je potrebno", potvrdio je izvor s dvora.