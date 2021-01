Twitter su preplavili zahtjevi o uklanjaju Donalda Trumpa iz scene u filmu Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku".

Nakon što su pristaše Donalda Trumpa prošlog tjedna izveli napad na zgradu američkog Kongresa u Washingtonu, Twitter su preplavili zahtjevi o uklanjanju uskoro bivšeg američkog predsjednikom iz scene u omiljenom blagdanskom filmu starom gotovo 30 godina.

Trump u filmu "Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku" iz 1992. godine Kevinu McAllisteru, kojeg glumi Macaulay Culkin, pokazuje gdje je predvorje hotela Plaza, čiji je u to vrijeme bio vlasnik.

Scena je na meti kritičara s društvenih mreža još otkako je on 2016. godine izabran za predsjednika SAD-a, a zahtjevi za njeno brisanje eskalirali su nakon napada na zgradu Kongresa za koji mnogi krive upravo Trumpa koji je u svojim sada izbrisanim tvitovima pisao o nepoštenim predsjedničkim izborima i glorificirao nasilje.

"Neću mirovati dok Trumpa digitalno ne izbrišu iz scene iz "'Sam u kući 2'", "Zadnja osoba koju je Trump usmjerio na pravi put je Kevin", "Trump je prvi član glumačke ekipe iz 'Sam u kući' koji je pokušao izvesti politički puč", neki su od mnogobrojnih tvitova u kojma se autore filma proziva da iz njega uklone Trumpa, a mnogi su i prijedožili njegove zamjene.

I can’t believe they were able to get George Lucas’ team to remove him in the Home Alone 2 special edition. pic.twitter.com/SzLbNjh9y3