Korana Gvozdić na Instagramu je objavila fotografiju sa sinom Oliverom, a koju je snimio ponosni tata Ivan Šarić.

Korana Gvozdić i Ivan Šarić uživaju u svom ljetnom odmoru koji provode u Bolu na otoku Braču, a društvo im pravi i preslatki sin Oliver koji je osvojio srca njihovih pratitelja.

Korana je na svom profilu na Instagramu objavila fotografije na kojima pozira s Oliverom u naručju pa sve raznježila.

"Na razglednicu se uvijek piše: Dragi naši, primite puno morskih pozdrava od Olija i mame (i tate iza kamere)", napisala je uz objavu.

"Pravi tatin copy paste", "Predivni", "Isti tata", "Ma baš ste divni", "Bože, koja ljepota", "Znači da, sladak ko med to je neosporno, ali ovaj pogled, na njemu vidiš da je to mali mudrac", "Koliko ljubavi i ljepote", "Koja slatkoća", "Ajme šta je smišan", "Tatin sin", "Baš ste slatki", poručili su im u komentarima.

Korana se nedavno odvažila pridružiti poznatim kolegicama te pokazati kako uživa na ljetovanju u jednodijelnom crvenom kupaćem kostimu.

Baš poput Pamele Anderson, Korana je pozirala u bazenu u jednodijelnom crvenom kupaćem kostimu i pokazala vitku liniju.

U opisu fotografija napisala je jednu važnu motivacijsku poruku za sve pratitelje.

''Prije sam možda bila zadovoljnija svojim tijelom… Sad sam zadovoljnija svojim životom'', napisala je.

Njeni pratitelji u komentarima su se složili s njom, a pohvale su samo stizale.

Korana je u sretnoj vezi s komičarom Ivanom Šarićem od 2012. godine.

U travnju ove godine postali su roditelji, a Korana je nakon poroda sa sinom u bolnici provela pet tjedana. O izazovnom razdoblju kroz koje su prošli progovorila je na svojem Instagramu.

"On i ja. Bodrili smo i čekali jedno drugo... Prvo je on čekao mene da se oporavim, a onda sam ja čekala njega i zaklela se da bez njega neću izaći iz te zgrade. Slavili smo svaki tjedan kao da je rođendan, proslavili i naš prvi Majčin dan. I onda smo nakon pet tjedana i dva dana izašli ZAJEDNO! 20. 5. 2021 - on pajki, a ja rumena od suza, suza radosnica jer smo napokon zagrlili tatu", napisala je na društvenoj mreži kada je s malenim Oliverom napustila bolnicu.

