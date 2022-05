Srpska predstavnica, Konstrakta, niže hrpu podrške i pozitivnih komentara za izvedbu pjesme "In Corpore Sano", s kojom je svoju zemlju odvela u finale Eurosonga.

Konstrakta, predstavnica Srbije, u četvrtak je nastupila u drugom polufinalu Eurosonga, a tijekom nastupa u Torinu, dobila je veliku podršku čitave publike koja ju je pratila uz pljesak i ponavljala za njom stihove "Umetnica mora biti zdrava, biti zdrava..." njene pjesme ''In Corpore Sano''.

Njezinim nastupom oduševljeni su i korisnici društvenih mreža.

"Pobjednica ovogodišnje Eurovizije: jedna i jedina Konstrakta iz Srbije", "Žena je pokidala", "Ovo je apsolutno remek-djelo, potpora iz SAD-a", "Oprala Anči sve ručno", "Ovu pjesmu mnogi ne razumiju, ali pjesma je otkriće", "Ne mogu ni objasniti koliko mi se svidio nastup Srbije. Toliko moćno iako ne razumijem nijednu riječ", samo su neki od brojnih komentara koji su se nizali na Twitteru i Instagramu.

A reminder to wash your hands during pandemia