Kirstie Alley glumila je u najpoznatijim filmovima i serijama 80-ih i 90-ih godina, a povodom 70. rođendana ove glumice prisjetili smo se detalja iz njezina života.

Glumica Kirstie Alley proslavila se ulogom Rebecce Howe u seriji "Kafić Uzdravlje", a publika ju je obožavala i u seriji "Veronikine tajne". Tijekom 80-ih i 90-ih godina vladala je i velikim platnima te je zapečatila svoju karijeru kao jedna od uspješnijih glumica toga razdoblja, a povodom njezina 70. rođendana prisjetili smo se detalja iz njezina života.

Kirstie je rođena u Kansasu, a nakon srednje škole preselila se u Los Angeles kako bi se više posvetila scijentologiji, čija je redovna članica od 1979. godine. Planirala je ostvariti karijeru kao dizajnerica interijera, no krenula je drugačijim putem koji joj je naposlijetku donio planeratnu slavu. Prvi put pred kamerama pojavila se u filmu "Zvjezdane staze", no u nastavcima filma nije htjela glumici. Nakon nekoliko audicija dobila je ulogu u "Kafiću Uzdravlje", za koju je osvojila tri nagrade Emmy. Uz Johna Travoltu imala je glavnu ulogu u filmu "Gle tko to govori", a u to je vrijeme već bila jedna od poželjnijih glumica. Iako je posljednjih godina odabrala život dalje od crvenih tepiha, slavne glumice brojna publika se još voli sjetiti te obožavaju sve filmove u kojima je glumila.

Osim uspješne karijere, Kirstie je vodila i buran privatni život. Za Boba Alleyja bila je udana od 1971. do 1977. godine, nakon čega je bila u braku s Parkerom Stevensonom od 1983. do 1997. godine. Par je u braku dobio dvoje djece, Williama Truea i Lillie Price. Ljubila je i glumca iz serije "Melrose Place" Jamesa Wildera, a par je u vezi bio dvije godine krajem 90-ih. Upoznali su se na setu serije "Veronikine tajne", koja se emitirala od 1997. do 2000. godine. Osim u glumi, Kirstie se pronašla i u politici, zbog čega je često bila tema svjetskih tabloida. Htjela je postati gradonačelnica, no u sve je probala ući jer je zaključila kako je dobra u mahanju ljudima te u vožnji kabrioletima.

Dugo je godina vodila i bitku s viškom kilograma, a priznala je kako se 2003. godine počela naglo debljati. Bila je ovisna o kokainu te je krenula u scijentološki program odvikavanja za koji je rekla da ju je spasio. Kao članica Scijentološke crkve počela se družiti s brojnim poznatim licima, a 2000. godine od Lise Marie Presley kupila je imanje za 1,5 milijuna dolara. Među slavnim prijateljima našla se i Kelly Preston, supruga glumca Johna Travolte, koja je preminula prije nekoliko mjeseci.