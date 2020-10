Kim Kardashian jedna je od napoznatijih osoba u svijetu showbiza, a sve je krenulo 2003. godine kada se sprijateljila s Paris Hilton. Danas su ona i suprug Kanye West jedan od najbogatijih parova u zabavnoj industriji. Povodom njezina 40. rođendana prisjetili smo se kako je tekla njezina karijera.

Kim Kardashian West jedna je od najpoznatijih osoba današnjice, a ova američka influencerica i reality zvijezda danas slavi 40. rođendan. Na putu prema jednoj od najpoznatijih osoba na svijetu nije joj bilo lako, no svoje bogatstvo danas može zahvaliti utjecaju na društvenim mrežama te zaradi showa "Keeping Up with the Kardashians" u kojem se pojavila s cijelom svojom obitelji.

Kim je do danas ostala najpoznatija članica klana Kardashian, a prva je i krenula u showbiz vode. Između 2003. i 2006. godine pojavila se u reality showu "The Simple Life" kao prijateljica i stilistica Paris Hilton, a tada su je mediji i primijetili te su svi počeli pisati o njoj. Kim je 2006. sa svojim sestrama otvorila butik u Calabasasu, a 2007. godine svijet je obišla snimka seksa Kim i Raj J-a iz 2002. godine. Tužila je Vivid Entertainment koji su snimku i objavili, no na kraju se nagodila za 5 milijuna dolara te je zauzvrat dopustila da snimku objave.

Snimku seksa koja je procurila iskoristila je kao promociju reality showa "Keeping Up with the Kardashians". S majkom, očuhom, bratom i sestrama postala je svjetska zvijezda nakon što se počeo emitirati show koji prati njihovu obitelj. U jednoj epizodi na samim počecima reality emisije Kim je govorila o tome da se razmišlja skinuti za Playboy, što je na kraju 2007. godine i učinila. Do danas je sudjelovala u nekoliko filmova, serija i reality emisija, a brojni časopisi je smatraju jednom od najutjecajnijih osoba na svijetu.

Uz nju se vežu i brojne teorije zavjere od one da je zapravo tajna agentica i da tajno surađuje s Instagramom te korumpira načine života mladih žena i djevojaka, pa do one da ima šest prstiju na jednoj nozi što je morala opovrgnuti objavljujući fotografije stopala.

Šuškalo se i da je njezina majka Kris glavna i odgovorna za puštanje snimke njezina seksa s bivšim dečkom Rayem J. u javnost kako bi ju dovela do svjetske slave.

Prema nekim teorijama na modnim snimanjima ju mijenjaju dvojnice i lutke, a prema nekima su ona i njezin suprug Kanye članovi iluminata.

Kim je tijekom cijele karijere vodila buran osobni život, koji su mediji pratili u stopu. Kao 19-godišnja djevojka prvi put je stala pred oltar i to s glazbenim producentom Damonom Thomasom. On je zatražio razvod tri godine kasnije, a Kim je u medijima pričala o tome da ju je emocionalno i fizički napastovao. Priznala je i kako je na dan vjenčanja uzela ekstazi. S Raj J-em je počela hodati još dok su ona i Damon bili u braku.

S Krisom Humphriesom je vezu započela 2010. godine, a u svibnju iduće godine ju je zaprosio. Pred oltar su stali u kolovozu 2011. u Montecitu, a pažnju oko vjenčanja iskoristila je tako što je izbacila parfem "Kim Kardashian Love". Nakon 72 dana braka predala je papire za razvod, a javnost ju je osuđivala kako je cijela pompa oko vjenčanja bila samo zbog promoviranja brenda obitelji Kardashian. To je čak isticao i njezin bivši publicist Jonathan Jaxson, kojeg je Kim kasnije tužila.

S trenutačnim suprugom, reperom Kanyeom Westom, upustila se u vezu 2012. godine. Zaručili su se na njezin 33. rođendan, a pred oltar su stali 24. svibnja 2014. u Firenci. Do danas su ostali jedan od najutjecajnijih parova, a u braku su dobili četvero djece. "Teški" su preko 500 milijuna dolara, što ih čini jednom od najbogatijih obitelji u svijetu showbiza. Iako se posljednjih tjedana priča o tome da je njihov brak na klimavim nogama, Kim i Kanye pokušavaju riješiti sve nesuglasice.