View this post on Instagram

When ALLAH with you, nobody can broke you, nobody 👊⚔️ Thanks Father for everything, you teach all my life, may ALLAH grant you the highest Paradise 🤲 - Когда Всевышний с тобой ни что тебя не сломает, абсолютно ничто. Спасибо Отец за все, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень Рая 🤲