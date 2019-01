Hostesa Kelleth Cuthbert ukrala je pažnju na dodjeli Zlatnih globusa.

Jutro nakon dodjele Zlatnih globusa svi pričaju o neočekivanom slavlju filma ''Bohemian Rapsody'', ali i o jednoj do jučer nepoznatoj osobi.

Naime, onima koji su pratili dodjelu svima je za oko zapela brineta u plavoj haljini koja je na ovom prestižnom događaju bila zadužena za nošenje vode.

I want in on whatever Fiji water girl is plotting #GoldenGlobes pic.twitter.com/G72L4Pv2fz — Matt Nicholson (@writerly203) January 7, 2019

Djevojka je postala pravi hit na društvenim mrežama jer se pojavljuje na fotorafijama iza većine holivudskih zvijezda na crvenom tepihu, pa su je tako fotografi uhvatili iza primjerice Nicole Kidman, Richarda Maddena, Lucy Boynton, Dakote Fanning, Idrisa Elbe i mnogih drugih.

Currently halfway through a 40,000 word fanfic about the Fiji Water Girl and the Moet & Chandon Guy's star crossed love pic.twitter.com/98naLlG1Wg — Alex Zalben (@azalben) January 7, 2019

Mnogi su se tako našalili na njezin račun i prozvali je zvijezdom večeri te zaključili kako bi upravo ona trebala dobiti Zlatni globus.

The Fiji water girl came here to serve 💅🏻 #goldenglobes pic.twitter.com/dXPjzZRxCw — TechMuzz (@techmuzz) January 7, 2019

Nakon što su se strani mediji već raspisali o njoj, saznalo se i o tko je ljepotica koja je kao neprimjetno pozirala u pozadini ovuh holivudskih faca. Riječ je o modelu Kelleth Cuthbert, koja se i sama na Instagramu pohvalila fotografijom s crvenog tepiha.

Fiji Water girl saw her chance and took it #GoldenGlobes pic.twitter.com/XXZTOovuSG — Mathew Steinberg❄️ (@mathewsteinberg) January 7, 2019

