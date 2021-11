Keanu Reeves i Winona Ryder vjenčali su se pred kamerama prije 25 godina zbog filma "Drakula", a tvrde da su u braku i dan danas.

Glumac Keanu Reeves otkrio je kako je oženio svoju kolegicu iz filma "Drakula" Winonu Ryder, a ističe da su sklopili brak "pred Bogom" jer ih je na snimanju filma zapravo oženio pravi svećenik.

Keanu i Winona su se na velikom platnu vjenčali zbog filma, a 25 godina kasnije kažu kako se ponekad pitaju jesu li zaista u braku. "Zapravo smo se vjenčali, ne samo na filmu. Kunem se, mislim da smo vjenčani i u stvarnom životu. Za potrebe te scene Francis Coppola je angažirao pravog svećenika. Snimili smo scene i zapravo se vjenčali", rekla je Ryder prije nekoliko godina u jednom intervjuu.

Njezin kolega sada je ponovio tu priču u razgovoru za Esquire. "Odradili smo pravo vjenčanje s pravim svećenikom. Winona kaže da smo vjenčani. Coppola također. Tako da vjerujem kako smo vjenčani pred samim Bogom", rekao je Reeves.

Keanu Reeves je inače jedan od omiljenih holivudskih glumaca mnogim obožavateljima, ali i kolegicama. Sandra Bullock je prije nekoliko dana u intervjuu rekla kako ju je oduvijek fascinirala njegova dobra namjera u svemu. "Jednom je prilikom došao kod mene, godinu dana otkako smo snimili film "Brzina". Donio mi je šampanjac i tartufe samo da ih probam i ostao je kratko te smo se lijepo družili.

Bullock ističe kako nikada nisu imali romansu jer su htjeli ostati prijatelji, a u sjajnim su odnosima i danas. Keanu posljednjih godina ljubi umjetnicu Alexandru Grant.

57-godišnji Keanu i 48-godišnja Alexandra godinama su bili dobri prijatelji i suradnici prije nego što su se upustili u ljubavnu vezu, koju su potvrdili 2019. godine, i to nakon što su je neko vrijeme tajili od javnosti. Za Keanua to nije bilo nimalo iznenađujuće s obzirom na to da je obično bio tajanstven oko svog ljubavnog života, a prije veze s Alexandrom bio je čak deset godina sam.

Prije nego što je s njom pronašao sreću, Keanu godinama nije bio u vezi zbog tragedije koju je doživio 90-ih godina, kada je bio u vezi s glumicom Jennifer Syme, koju su proslavile uloge u filmovima Davida Lyncha.

Prvo im se 1999. godine rodilo mrtvorođeno dijete, kćerkica Ava, nakon što je Jennifer u osmom mjesecu trudnoće morala ići na preuranjeni porođaj, a to ih je emocionalno uništilo. Dvije godine nakon toga Jennifer je poginula u dobi od samo 28 godina u teškoj automobilskoj nesreći.

