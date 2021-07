Jessica Rae Springsteen kćer je legendarnog Brucea Springsteena i Patti Scialfe, a od malih nogu se bavi jahanjem. Objavljeno je da će upravo ona predstavljati SAD na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Kćer jednog od najpopularnijih glazbenika na svijetu, Brucea Springsteena, ide na Olimpijske igre. Predstavljat će SAD u jahanju, a 29-godišnja Jessica Rae Springsteen već godinama je u vrhu jahačkih skokova u državi. Sa mnogih natjecanja je otišla kao pobjednica, stoga ni ne čudi što su upravo nju odabrali da predstavlja svoju državu u Tokiju.

"Jahanjem sam se počela baviti još kao djevojčica. Moja majka je oduvijek htjela baviti se jahanjem, a ja sam krenula za njom. Kada smo se preselili u New Jersey preko puta kuće je bio hipodrom na kojem sam redovito vježbala i nije trebalo dugo da se zaljubim u taj sport", rekla je jednom prilikom Jessica. Ovo će joj ujedno biti i prvo natjecanje na Olimpijskim igrama, iako se već i ranije pokušala probiti u olipmijski tim, no nije joj uspjelo.

Jessica je rođena 30. prosinca 1991. godine i drugo je dijete glazbenika Brucea Springsteena i njegove supruge Patti.

Bruce Sptingsteen i Patti Scialfa upoznali su se početkom 80-ih godina u jednom baru u New Jerseyju. I sama je pjevačica i gitaristica, a upravo glazba ih je i povezala. Bruce ju je pozvao da ide s njegovim bendom na turneju, a zbog toga je odgodila snimanje vlastitog albuma. U to vrijeme je bila u vezi s glumcem Tomom Cruiseom, no njihova ljubav bila je kratkoga vijeka.

Springsteen se u međuvremenu rastao od svoje tadašnje supruge Julianne Phillips te su nedugo zatim on i Patti počeli živjeti zajedno. Živjeli su u New Jerseyju, New Yorku i Los Angelesu, a u srpnju 1990. godine Patti je rodila njihovo prvo dijete, Evana Jamesa Springsteena. Godinu kasnije par je stao i pred oltar, a zajedno su još od onda.

Patti je članica E Street benda svog supruga te često idu zajedno na turneje, a slove kao jedan od najstabilnijih slavnih parova.