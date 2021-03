Katy Perry i Orlando Bloom trenutačno odmaraju na egzotičnim Havajima kamo su poveli i šestomjesečnu kći Daisy.

Pjevačica Katy Perry i glumac Orlando Bloom prije šest mjeseci postali su roditelji djevojčice Daisy, a sretna obitelj trenutačno uživa na zasluženom odmoru i to na egzotičnim Havajima.

Tamo su ih uhvatili paparazzi, a Katy je tom prilikom zablistala u ljubičastom badiću i pokazala tijelo prvi put nakon poroda, uživajući na jednoj od pješčanih plaža. U jednom od nedavnih intervjua pjevačica je otkrila kako radi na vraćanju stare linije i top forme, a prema najnovijim fotografijama čini se da joj ide jako dobro.

"Nitko vam ne kaže ništa što se događa prvih šestih tjedana nakon što dobijete dijete. To je poput divlje vožnje toboganom. Znači porod, pa povratak na posao i dojenje. Pitala sam se zar stvarno žene to rade", izjavila je Katy nedavno, ali čini se da ona sve to ipak dobro podnosi.

Inače je oduvijek bila velika ljubiteljica svakodnevnih treninga i odlazaka u teretanu, satova joge i pilatesa.

"Katy nastoji vježbati pet puta tjedno, radeći kratke treninge visokog intenziteta koji uključuju iskorake i vježbe kukova. Vježbe su jednostavne, poboljšavaju joj metabolizam i može ih raditi bilo gdje" otkrili su njezin osobni trener Harley Pasternak.