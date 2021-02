Katharine Hepburn imala je karijeru koja se protezala na više od 60 godina, a Američki filmski institut proglasio ju je najvećom ženskom zvijezom klasičnog Hollywooda.

Američka glumica Katharine Hepburn bila je jedna od najvećih legendi Hollywooda, a 1999. godine ju je Američki filmski institut imenova najvećom ženskom zvijezdom klasičnog Hollywooda. Njezina blistava karijera trajala je više od 60 godina, a ova legendarna glumica preminula je 2003. u 97. godini.

Odgojena u Connecticutu, Hepburn je počela glumiti dok je studirala u Pennsylvaniji. Prvo se okušala na kazališnim daskama Broadwayja, a uspjesi kazališta doveli su je i do blještavila Hollywooda. Za svoj treći film "Jutarnja slava" dobila je prvog Oscara za najbolju žensku ulogu 1933. godine, a iste godine je utjelovila Jo u filmskoj veriji "Malih žena", koja je srušila sve dotadašnje rekorde gledanosti. Već dvije godine kasnije dobila je drugog Oscara za film "Alice Adams".

Hepburn je već u to virijeme bila opijena vlastitim uspjehom, a bila je poznata po oštrom jeziku te anti-holivudskoj propagandi. Borila se protiv sterotipa o "placušama seks-bombama", nije se šminkala te se odijevala drugačije od žena toga doba te je na sebe navukla i bijest čelnika velikih filmskih kuća. Uslijedilo je nekoliko godina neuspješnih uloga, no to Katharine nije pokolebalo da nastavi svojim putem. "Dugo putovanje u noć", "Afrička kraljica", "Pogodi tko dolazi na večeru", samo su neke od uspješnica ove sjajne glumice.

Tijekom čitave karijere bila je poznata po tome da svoju privatnost čuva koliko god može. Rijeko je razgovarala s obožavateljima, a još rjeđe je davala intervjue. Nije htjela odlaziti na holivudske zabave te je bila jako protiv glamura i površnog života, kako je nazivala tu eru Hollywooda. Nije čak odlazila ni u restorane, a jednom je prilikom izbila fotografsku opremu iz ruke fotografa koji ju je htio slikati bez traženja njezine dozvole.

Tek kasnije je pristajala na intervjue, a sve je krenulo intervjuom koji je trajao čak dva sata u jednom američkom showu 1973. godine. Uvijek je pazila i na svoju formu, a bila je poznata po energičnosti i igranju tenisa. Čak i kada je prošla 80. godinu i dalje je aktivno igrala tenis.

U braku je bila jednom. Ludlowa Ogdena Smitha upoznala je još kao studentica, a vjenčali su se 1928. kada je ona imala 21 godinu. Nikada joj brak nije bio na prvom mjestu, već je to bila njezina karijera. Zbog njezina uspjeha su se razišli jer su se potpuno udaljili, a službeno su se rastali 1934. godine u Meksiku. Unatoč svemu, do kraja su ostali dobri prijatelji.

Čim se preselila u Kaliforniju, Hepburn je započela vezu sa svojim agentom, Lelandom Haywardom. Oboje su bili u braku, no to im nije predstavljalo prepreku. Afera je trajala četiri godine, nakon čega je glumica ljubila Howarda Hughesa. Upoznali su se preko zajedničkog prijatelja, glumca Caryja Granta, a iako je Hughes htio da se vjenčaju, Katharine je bila protiv. U to je vrijeme već bila odlučila da se ne želi ponovno vjenčati, niti želi imati djecu. "Mislim da bih bila grozna majka prvenstveno jer sam iznimno sebična osoba", rekla je jednom prilikom legendarna glumica. Godinama su je pratile i glasine da je homoseksualka, no mnogi su to negirali.

Njezina najznačajnija veza bila je ona sa Spencerom Traycjem, kolegom iz čak devet filmova. "Imala sam posebno mjesto u srcu za Tracyja. Sve bih bila napravila za njega", rekla je jednom. Njihova veza u nekoliko je navrata proglašena jednom od najlegendarnijih romansi Hollywooda.

Tracy je bio većinu njihove veze u braku, no nikome to nije smetalo. Nije se htio službeno razvesti od svoje supruge, a Katherine to nije smetalo jer nije planirala brak. Hepburn i Tracy se nisu javno pojavljivali zajedno, niti su službeno živjeli na istoj adresi. Nakon što se njegovo zdravlje 60-ih počelo pogoršavati, Katherine je uzela petogodišnju pauzu kako bi se brinula o njemu. Bila je uz njega kada je preminuo u lipnju 1967. godine. Iz poštovanja prema njegovoj obitelji nije bila na njegovu sprovodu. Tek nakon što je njegova supruga Louise preminula 1983., Katherine je počela javno govoriti o njihovoj vezi.

Hepburn je često pričala da ju nije strah smrti. "To mora da je predivan, dugački san", tvrdila je. Na zimu 1996. godine hospitalizirana je zbog upale pluća, a s godinama joj je zdravlje sve više propadalo. Preminula je od zatajenja srca u lipnju 2003. godine.