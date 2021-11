Kate Middleton nije propustila još jednu priliku da oda počast pokojnoj princezi Diani, a detalj kojim je to učinila nije promakao britanskoj javnosti.

Vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton je za misu povodom obilježavanja Dana sjećanja pomno odabrala svoj outfit što nije promaknulo budnom oku britanske javnosti.

Iako je bila ograničena kraljevskim modnim pravilima koja za obilježavanje ovog praznika nalažu crninu, uspjela je jednim detaljem odati počast pokojnoj majki svojeg supruga princa Williama, princezi Diani.

Radi se o šeširu širokog oboda, a sličan takav Diana je nosila na svečanom obilježavanju istog praznika 1992. godine. Kate ga je, baš poput Diane, uskladila s kaputom strukiranog kroja i s upečatljivim gumbima, a ovo nije prvi put da je stajlingom prizvala pokojnu princezu.

Zadnji put je to napravila u rujnu na svjetskoj premijeri novog filma o Jamesu Bondu "No Time to Die" u Londonu. Tada se pojavila u zlatnoj haljini dizajnerice Jenny Peckham koja je mnoge podsjetila na izdanje princeze Diane s premijere Jamesa Bonda 1985. godine.

Kate je Diani odala počast i na sprovodu princa Philipa u travnju i to tako što je nosila ogrlicu koju smo puno puta mogli vidjeti i na njoj.

A upravo ovakvi suptilni podsjetnici na neprežaljenu princezu, Kate su osigurali status miljenice britanske javnosti.

Salma Hayek jedva je obuzdala svoj nikad raskošniji dekolte, uska haljina djelovala je kao da će se raspuknuti svaki čas! +26

Neočekivani potez atraktivne uraganke zabrinuo obožavatelje i potaknuo ne baš poželjne glasine! +27