Kate Middleton i Meghan Markle posvađale su se uoči kraljevskog vjenčanja 2018. godine, a bilo je i suza.

Britanska vojvotkinja Kate Middleton nikada neće zaboraviti kako se Meghan Markle ponašala prema njoj, ali ne želi nastaviti njihovu svađu, tvrdi iskusna kraljevska stručnjakinja.

Već dugo se šuška o svađi i lošem odnosu između Kate i njezine šogorice Meghan, a sve je počelo na vjenčanju bivše glumice s princem Harryjem u svibnju 2018. godine. No Kate prema pisanju britanskih medija Kate je već umorna od tvrdnji da je rasplakala Meghan tijekom svađe oko haljina malenih djeveruša, o čemu je ona progovorila u intervjuu s Oprah Winfrey prošle godine.

Kraljevska stručnjakinja Ingrid Seward stoga tvrdi da će Kate u javnosti biti srdačna i dobro raspoložena prema Meghan prilikom njihova prvog susreta.

"Sigurno će ih fotografirati kako se grle i ljube, jer Kate zna da nema smisla nastaviti svađu. Mora, to je dio njenog posla. Njezini osjećaji moraju ostati takvi", izjavila je za Daily Mail.

Zloglasna svađa između Kate i Meghan prvi put je na vidjelo javnosti izašla 2018. godine, kada je rečeno da je vojvotkinja od Cambridgea plakala zbog haljine koju je trebala nositi njezina kćer, princeze Charlotte.

"Kate je tek rodila princa Louisa i osjećala se prilično emotivno", izjavio je u to vrijeme anonimni izvor za Daily Mail.

No Meghan je tri godine kasnije uzvratila tvrdnjama koje je iznijela kod Oprah i tvrdila da je ona plakala, a ne Kate.

"Ne, ne. Dogodilo se obrnuto. I ne kažem to da bih bilo koga omalovažavala, jer je to bio stvarno težak tjedan prije vjenčanja. I bila je uzrujana zbog nečega, ali shvatila je to i ispričala se. Donijela mi je cvijeće i poruku, ispričavajući se. I učinila je ono što bih i ja učinio da sam znala da sam nekoga povrijedila, samo da preuzmem odgovornost za to", zaključila je Meghan tijekom intervjua.

