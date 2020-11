Britanski mediji prenose kako su princ William i Kate Middleton sklopili dogovor o vlastitom vjenčanju, nakon što on za njega nije htio ni čuti.

Deset godina je prošlo otkako su princ William i vojvotkinja Kate Middleton objavili službenu vijest da su zaručeni, a svoju su ljubav zapravo spasili navodnim tajnim dogovorom koji su sklopili na odmoru u luksuznom odmaralištu na Sejšelima.

Dogodilo se to nakon njihova gadnog prekida, do kojeg je došlo nakon što su pet godina proveli zajedno, no William je tada osjetio preveliki pritisak zbog vjenčanja na koje nije bio spreman i ostavio je tada 25-godišnju Kate.

Kate je slomljenog srca otputovala u obiteljski dom u Berkshireu i činilo se da je uistinu svemu kraj i da je princ donio svoju konačnu odluku. No ljubavna je priča ipak dobila nastavak, a mnogi su Britanci uvjereni kako je upravo ona pomogla spasiti njihovu Monarhiju.

Kate i William pomirili su se istog ljeta, i to samo nekoliko tjedana nakon što je on snimljen kako s nepoznatom plavušom i pod utjecajem koje čašice previše pleše u podrumu jednog britanskog kluba, a koje sub ovih dana procurile u javnost.

Par je tada zaključio kako je najbolje za njih da se na neko vrijeme maknu od svega, pa su otputovali na Sejšele gdje su se zapravo i dogovorili kako će se i kada vjenčati.

Na njezi su prijedlog zato sklopili takozvani bračni sporazum na koji je William navodno pristao, prema kojem će se vjenčati nakon što on završi vojnu obuku i sve dužnosti u mornarici i ratnom zrakoplovstvu, prenosi britanski Mirror .

Kate je možda pokoji savjet o spašavanju veze i dogovaranju braka pronašla u knjizi naslova "Ljubav nije dovoljna: Vodič za pametne žene - kako zaraditi i zadržati novac" koju je posvuda nosila u torbici nakon prekida.

Neki stručnjaci koji se bave analiziranjem života članova kraljevske obitelji, isto tako tvrde da je Kate počela s pripremama da postane dio nje i puno prije nego joj je William stavio zaručnički prsten na ruku.

"Počelo se to već primijećivati u načinu na koji se počela oblačiti. Njezina je odjeća počela odražavati ono što su ljudi vidjeli u njezinu karakteru, neku vrstu suzdržanosti, gotovo skromnosti. Mislim da se to dogodilo jer su William i Kate počeli polako dolaziti do trenutka najave zaruka. Kate se odlučila ponašati na način koji se smatrao primjerenijim za buduću kraljicu", izjavio je jedan od kraljevskih autora Tom Quinn u dokumentarcu "William & Kate: "Too Good To be True".