Američka glumica Kate Bosworth, nakon neuspjelog i burnog braka s redateljem Michaelom Polishom, ponovno ljubi. S dečkom Justinom Longom proštela je veoma sretna ulicama New Yorka.

Glumica Kate Bosworth(39) nije skrivala osmijeh, dok je šetala držeći se za ruke sa svojim novim partnerom, također glumcem Justinom Longom (43), sunčanim ulicama New Yorka.

Kate je za ležerni izlazak odjenula lepršavu bijelu bluzu koju je kombinirala sa zvonolikim crnim kožnim hlačama, a one su naglasile njezine vitke i zgodne noge. Cijelokupni stajling zaokružila je opuštenim repom. Justin je pak odlučio pokazati svoje istrenirano tijelo u bijeloj majici pripijenoj uz tijelo.

Nakon niza glasina, on i Kate potvrdili su svoju vezu prošlog mjeseca kada su viđeni kako se drže za ruke dok su izlazili iz Giorgia Baldija u Santa Monici.

Njih dvoje upoznali su se na snimanju filma u Arkansasu 2021. godine. Justin je na svom podcastu "The Viall Files", otkrio da ima djevojku, ali je skrivao svaki sljedeći detalj o njoj pa čak i ime. Izjavio je i kako bi najradije rekao o kome je riječ, ali mu je to ipak nešto posebno, pa će šutjeti.

U kolovozu prošle godine plavokosa glumica je na Instagramu objavila da se rastaje od supruga, filmskog redatelja Michaela Polisha za kojeg se udala 2013. godine. U objavi je s pratiteljima podjelila:

"Srca su nam puna jer nikada nismo bili toliko zaljubljeni i duboko zahvalni jedno za drugo kao što to činimo u ovoj odluci o razdvajanju. Zajedno, tijekom posljednjih deset godina, Michael i ja smo svaki put odabrali ljubav. Danas se čvrsto držimo za ruke kao što smo zapleli prste na dan našeg vjenčanja. Naše oči gledaju dublje jedno u drugo, sada s više hrabrosti. U procesu otpuštanja priznali smo da naša ljubav nikada neće prestati. Veza jednostavno ne nestaje. Ljubav se produbljuje, srce se širi. Znamo da stižu pozivi u 4 ujutro. Pjesme će se razmjenjivati ​​radi komuniciranja samo onoga što pjesme mogu. Smijemo se dok planiramo sljedeći zajednički film i uzbuđeni smo što možemo podijeliti našu najnoviju suradnju. Vjerujemo da su najepskije ljubavne priče one koje nadilaze očekivanja. Naša najveća čast bila je doživjeti ljubav ovako, i nastaviti se čuditi ljepoti evolucije ljubavi. Ono što se događa kad nečemu dođemo do kraja i shvatimo ... tek smo na početku. Ovo je ljubav. I to ćemo popiti",

Zbog prizora koje su snimili paparazzi svi se pitaju kako je moguće da ona ima 54 godine, sve je izložila znatiželjnim pogledima! +22

Naša zgodna glumica objavila golišavu fotku i spomenula svoje mane, a onda ju je poklopila poznata prijateljica! +27