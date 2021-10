Mačka Choupette slovila je najsretnijom ljubimicom na svijetu, a njezin vlasnik Karl Lagerfeld ostavio joj je pozamašno bogatstvo od 270 milijuna dolara.

Kreativni direktor Chanela, Karl Lagerfeld, preminuo je u veljači 2019. godine, a u povijesti mode je ostavio neizbrisivi trag. Nakon njegove smrti svi su se raspisali o njegovoj mački Choupette, za koju svi tvrde da joj je slavni dizajner ostavio bogatstvo od 270 milijuna dolara, a ne zna se točno ni pod čijim je ona skrbništvom danas.

Choupette je bila jedno od najvažnijih bića u Karlovu životu, za njega je ona bila istinska ljubav za koju je bio izjavio da bi je čak oženio kad bi mu zakon to dozvolio. Ljubimica je uživala u luksuznom životu i sama je zaradila više od 2,5 milijuna funti. "Još uvijek ne postoji brak između ljudi i životinja, zasad. Nikad nisam mislio ću se tako zaljubiti u mačku", rekao je Karl jednom prilikom.

Mačka inače ima i profil na Instagramu, gdje netko otkriva njezine lokacije, ali i uspomene s pokojnim dizajnerom, a u kolovozu je raskošnom proslavom obilježen i njezin 10. rođendan. Prema informacijama s te društvene mreže, mačka je ljetovanje provela u španjolskoj Marbelli i to u vili s bazenom. Prije nekoliko dana su se francuski mediji raspisali o aukciji na kojoj će biti prodan veliki broj predmeta koje je Lagerfeld imao u svojih osam rezidencija u Monaku i Francuskoj. Između ostalog, na prodaji će biti umjetnine, jakne te zdjele koje je koristila njegova mačka.

Choupette je slovila kao najsretnija ljubimica na svijetu, a imala je osobnog kuhara i dvije sobarice, koji su uvijek pazili da jede samo najfiniju hranu. Putovala je često privatnim avionom, a imala je zaista tretman poput princeze. Mnogi su nakon Karlove smrti nudili da mačka živi kod njih, a ona navodno danas živi s jednom od svojih dadilja.

Choupette je prvotno pripadala Karlovu prijatelju Baptisteu Gianiconiju, no nakon što ju je dizajner čuvao dva tjedna u 2011. godini, više mu je nije htio vratiti. "Žao mi je ali Choupette je moja", rekao mu je, a kasnije se šalio kako ju je oteo prije nego ju je pretvorio u međunarodnog modela mačke. Od prve minute koje je Choupette provela kod Karla, njen se život u potpunosti promijenio. Započela je karijeru modela u kolovozu 2012. godine, pozirajući u naručju francuske manekenke Laetitije Caste kod Eiffelovog tornja.

Mačka je otada odradila brojna modna snimanja i kampanje, od one za Opel pa do poznatih svjetskih make-up brendova, a dobila je čak i vlastiti brend. Naime, jedna cijela make-up kolekcija nazvana je "Choupette in Love", inspirana je dizajnerovom ljubimicom i njenim "mačjim pogledom".

Plavooka mačka poslužila je kao inspiracija za brojne Lagerfeldove kreacije, uključujući poznatu crno bijelu kolekciju, kao i za mirisne svijeće s njenim portretom čija cijena iznosti više od 250 dolara po komadu.