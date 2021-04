Glenn Close iza sebe ima odrastanje u religijskom kultu "The Moral Re-Armament“, a i s ljubavnim životom nije imala sreće i četiri puta se razvela. Za razliku od privatnog života, u glumačkoj karijeri je nizala brojne uspjehe i nagrade.

74-godišnja Glenn Close nominirana je osmi put za Oscar u kategoriji najbolje sporedne glumice za ulogu u filmu "Gorštačka elegija", a dosad nijednom nije osvojila tu prestižnu nagradu.

Zbog toga je vlasnica nimalo laskavog rekorda skupa s Peterom O'Tooleom, iako ju se smatra jednom od najboljih glumica svih vremena.

Zanimljivo je da je publika čim je vidjela trailer za film "Gorštačka elegija" ("Hillbilly Elegy") predvidjela da će ući u izbor za prestižnu nagradu Oscar. Redatelj ove drame je Ron Howard i radnja se temelji na istoimenim memoarima pisca J. D. Vancea koji istražuju odnos između apalačke majke Mamaw i kćeri Bev koje se često svađaju jedna s drugom, posebno oko prijašnje ovisnosti o drogi. Priča je ispričana iz perspektive J. D.-a, Bevinog sina koji pohađa Sveučilište Yale.

Glenn je utjelovila Mamaw, Amy Adams igra Bev dok Gabriel Basso tumači J.D.a. Javnost je istaknula vidjevši novi film komentirala i da je konačno vrijeme da Close, koja je četiri puta bila nominirana u kategoriji najbolje glumice, dobije Oscar.

"Bolje vam je da Glenn dobije Oscara", "Eksplodirat ću ako Amy konačno ne dobije nagradu. Dajte joj tog Oscara već jednom", "Ovo izgleda jako dobro. Obje zaslužuju zlatni kipić", istaknuli su.

Close je za istu ulogu i u istoj kategoriji nominirana i za Zlatnu malinu, nagradu koja se dodjeljuje za najgora filmska ostvarenja. To je tek treći takav slučaj u povijesti dviju nagrada.

Karijeru glumice, koja je nagrađena brojnim nagradama i iznimno je talentirana, obilježili su erotski psihološki triler "Kobna privlačnost" s Michaelom Douglasom te komični filmovi "101 Dalmatinac" i "102 dalmatinca".

Kada je riječ o njezinom privatnom životu, ističe se činjenica da je djetinjstvo provela u religijskom kultu “The Moral Re-Armament“.

Glennin otac, koji je diplomirao na Harvardu i radio kao liječnik u Kongu, odlučio je cijelu obitelj preseliti u Švicarsku i odgajati nju i njezinu braću u blizini sjedišta spomenute skupine, u blizini grada Cauxa. Close je imala sedam godina kada se to dogodilo.

Glenn je bila u posebnom internatu, a kontroverznu sektu, koju je osnovao svećenik Frank Buchman, je konačno napustila tijekom studija glume u 22. godini. Buchman je tvrdio da svijet može izbjeći sve ratove ako ljudi dožive određeno moralno i duhovno buđenje.

Zbog svih tih stvari kroz koje je morala prolaziti svom je ocu svašta zamjerala.

“Stigla sam do točke kada sam bila jako, jako ljuta na oca i napisala sam mu pismo u kojem sam bila posve iskrena. Napisala sam mu da ne zaslužuje biti naš otac. Bilo je to okrutno od mene. Pročitala sam ga majci i braći i rekla da ću mu to jednostavno poslati jer je bio ogroman narcis i bio je genijalan, da se razumijemo, ali je imao gomilu narcisoidnosti u sebi i mislio je samo na sebe“, ispričala je.

Bijes i gnjev koji je Glenn osjećala prema ocu jer ju učlanio u kult nestao je i sve mu je oprostila jer smatra da njezini roditelji nisu bili svjesni kakve će to posljedice ostaviti na živote njihove djece.

Osim što je imala traumatično odrastanje, Close nije imala sreće ni u ljubavi i iza nje su četiri razvoda. Od 1965. do 1968. je bila u braku s Jackom Rooseom, od 1969. do 1971. je bila udana za gitarista Cabota Wadea, a nakon toga je provela tri godine s biznismenom Jamesom Marlasom. Najduže, od 2006. do 2015. je bila s poslovnjakom Davidom Evansom Shawom (70), a s nijednim od muževa nije dobila djecu.

Kćer Annie Stark (32), koja se bavi glumom baš kao i ona, je dobila s bivšim partnerom, filmskim producentom Johnom H. Starkeom. Glenn i Annie su glumile skupa u filmu "The Wife" za koji je ona 2019. bila nominirana za Oscar u kategoriji glavne glumice.

Close je nagovorila redatelja Björnea Rungea da pruži njezinoj kćeri priliku da dođe na audiciju i Annie ga je oduševila te utjelovila mlađu verziju lika kojeg je njena majka tumačila.

Inače, manje je poznata informacija da je Glenn ljubila 14 godina mlađeg kolegu Woodyja Harrelsona. Njihova veza nije dugo trajala i prekinuli su 1991. nakon nekoliko mjeseci. Upoznali su se dok su ona, Woody i Laura Dern igrali skupa dramu "Brooklyn Laundry" u malenom kazalištu u Los Angelesu.

Close i Harrelson su ostali dobri prijatelji nakon svoje kratke romanse i glumica mu je u lipnju 2019. posvetila objavu na Instagramu.

Glenn je specifična i po tome što ne ispunjava klasične standarde ljepote u Hollywoodu što joj nije smetalo da ostvari zavidnu glumačku karijeru. Usto, za razliku od mnogih kolegica, ona nije podlegla trendu kozmetičkih zahvata i prepustila se prirodnom starenju.