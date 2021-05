Prošla je točno 31 godina od jedinog Eurosonga koji se održao u Hrvatskoj. Prisjetili smo se kako je to izgledalo.

Nakon što je na Eurosongu 1989. u Švicarskoj pobijedila grupa Riva s pjesmom "Rock Me", Hrvatska je postala domaćinom 35. izbora za pjesmu Europe koji se održao 5. svibnja 1990. godine u Zagrebu.

Natjecanje se održalo u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i voditelji programa bili su Helga Vlahović i Oliver Mlakar. Nastupili su izvođači iz 22 zemlje, a pobijedio je Talijan Toto Cutugno s pjesmom "Insieme: 1992".

Hrvatsku je tada predstavljala Tatjana Matejaš, poznatija samo kao Tajči, s pjesmom "Hajde da ludujemo" koja je postala evergreen, a natjecanje je završila na sedmom mjestu.

"Prije samog nastupa je bilo dosta napetosti i nervoze. Ja sam osjećala toliku odgovornost prema ljudima koji su mi pružili već do tada i ljubavi i podrške i vjerovali su u mene, nisam ih htjela iznevjeriti. Meni osobno Lisinski je bio kao doma jer sam tamo odrasla. Mislim da je to za mene bio olakšavajući element jer kad sam izašla na scenu da odradim ono što sam već sto puta odradila, da pjevam, otvorim srce i što bude - bude", prisjetila se Tajči prošle godine za IN Magazin, a otkrila je i da je hit-pjesma s kojom nas je predstavljala ispočetka imala drugačiji tekst.

"Hajde da beremo jagode, hajde zaljubi se u mene i neka prolaze godine, ostani zauvijek tu tako nekako. Ja sam zapravo promijenila i melodiju i napravila hajde da ludujemo ove noći, a ostalo je ušlo u legendu", potvrdila je autorica pjesme Alka Vuica.

Iako su grad Zagreb i Hrvatska bili sjajni domaćini, ipak nije sve išlo glatko.

Prvi puta od postojanja festivala pobjednik, u ovom slučaju grupa Riva nije otvorio natjecanje u zemlji domaćinu. Također, tijekom izvođenja prve pjesme "Bandido" španjolskih izvođača Azucar Moreno, dogodio se problema s matricom. Pjesma nije započela od početka, pa su se španjolski izvođači izgubili u pjevanju te su napustili pozornicu, ostavivši publiku zbunjenu. Ipak, nedugo zatim su se vratili na pozornicu i izveli pjesmu, a natjecanje je nastavljeno bez problema.

Zanimljivo je spomenuti i da je upravo u Zagrebu prvi put predstavljena službena maskota natjecanja koju je nacrtao i animirao Joško Marušić, a zvala se Eurocat. Radilo se o ljubičastom mačku koji se pojavio u uvodnim filmovima predstavljanja natjecatelja.

Eurosong se ove godine održava u Rotterdamu, a Hrvatsku će predstavljati Albina Grčić s pjesmom "Tick-Tock" koja će nastupiti već u prvoj polufinalnoj večeri 18. svibnja, dok je finale zakazano za subotu 22. svibnja.