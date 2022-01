Aki Rahimovski je jednom prilikom objasnio zašto skriva svoj privatni život od javnosti i što mu je najvažnije u životu.

Iznenadna smrt legendarnog Akija Rahimovskog zavila je u crno cijelu regiju.

Popularnost frontmena grupe Parni valjak sezala je daleko izvan granica Hrvatske, no o njegovu privatnom životu nikada se nije puno znalo.

Aki je jednom prilikom objasnio i zašto svoju privatnost drži daleko od očiju javnosti i što je za njega najvažnije u životu.

"Privatni život treba ostati privatan. Moja supruga nije tražila eksponirati se uz mene i zaista, svaki put kada se pojavimo na nekom događaju, fotografi znaju da se ona ne želi slikati, i ne slikaju nas. Često se dogodilo da u novinama izađe slika mene s drugom ženom, a ona mi kaže: ‘Otkad sam ja to postala plava?’ Novac nije bitan. Najvažnija je obitelj. Kad primim svoje unuke, shvatim što je najvažnije na svijetu. Nisu to novci, to je obitelj", rekao je 2017. godine Rahimovski za srpski Blic.

Aki je prije dvije godine dobio kćerkicu Antoniju s 27 godina mlađom Slovenkom Barbarom Vesel i s obitelji je posljednjih godina živio u Sloveniji.

S bivšom suprugom Ingrid, s kojom je bio u braku 40 godina, dobio je i sina Kristijana te kćer Edinu.

Aki je preminuo u dobi od 66 godina, a tužnu vijest objavili su na službenoj Facebook stranici grupe Parni valjak gdje su se od njega oprostili uz stihove pjesme "Za malo nježnosti".

"S neopisivom tugom u srcu vam javljamo da je danas, 22.1.2022. zauvijek zaspao Aki Rahimovski", napisali su u objavi.

