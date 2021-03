James Hewitt bio je jedan od ljubavnika princeze Diane što je i ona sama priznala pred cijelim svijetom i otkrila koliko ga je bila voljela, no on ju je na kraju iznevjerio i razočarao.

Nije tajna da je pokojna princeza Diana utjehu zbog lošeg braka s princom Charlesom tražila u svojim ljubavnicima, a jedan od njih bio je poručnik i profesionalni jahač James Hewitt, a njihovu je romansu potvrdila i sama princeza u svom bombastičnom televizijskom intervjuu 1995. godine.

No danas 62-godišnji James izgleda daleko drugačije od onog smjelog i naočitog vojnika koji je zarobio Dianino srce, a paparazzi su ga ovih dana snimili u britanskom Exeteru gdje živi povučenim i mirnim životom, daleko od pompe kraljevskog dvora i svih skandala. Radi kao vrtlar, godišnje zarađuje četiri tisuće funti i živi s majkom.

Njegova veza s Dianom potrajala je čak pet godina, i to dok je ona bila u braku s princem Charlesom, a kružile su glasine i kako je zapravo on otac princa Harryja i to zbog crvenkaste boje kose i pjegica. Javnost je za Jamesa čula prvi put 1991. godine kada je njegova bivša zaručnica medijima otkrila da su raskinuli zaruke jer je on imao aferu s Dianom.

Romansa je počela 1986. godine nakon što je bio angažiran da princezi drži satove jahanja jer je 17 godina proveo u vojnoj konjici i bio je jedan od zapovjednika u Zaljevskom ratu, a 1994. godine otpušten je iz vojske zbog prepiske s princezom od Walesa.

Jamesova i Dianina fotografija na kojoj mu ona predaje pehar, a koja je nastala u vrijeme kada su tajno ljubovali, danas je jedna od najzanimljivijih iz toga doba, naročito obožavateljima kraljevske obitelji. No nakon što je njihova afera otkrivena, James je nekoliko puta bio optuživan da je sve to pokušao unovčiti i zaraditi na njihovoj priči.

1994. godine iliti tri godine prije Dianine smrti i dvije godine nakon što se službeno razvela od princa Charlesa, James je surađivao s autoricom Annom Pasternak na knjizi "Zaljubljena princeza" koja je tada postala najprodavanija u Velikoj Britaniji, pa se nakon svega oglasila i Diana.

"Da, obožavala sam ga. Bila sam zaljubljena u njega, ali na kraju sam ostala iznevjerena", izjavila je Diana u svom kultnom intervjuu s Martinom Bashirom.

Nakon njezina tragične smrti, James je napisao još dvije knjige o toj romansi, a bio je gost i nekoliko reality emisija. U više navrata su ga i optuživali da je planirao prodati privatna pisma koja mu je Diana slala, iako nikada nije dokazano da ih je prodao. Nakon svega preselio se u Marbellu kako bi otvorio vlastiti bar Polo Club, ali 2013. godine ga je zatvorio i vratio se bliže majci Shirley koja danas ima 92 godine.

U intervjuu iz 2011. godine otvoreno joj je zahvalio jer mu je spasila život 90-ih godina kada je razmišljao o oduzimanju vlastita života.

"James vodi miran život, dolazi i odlazi odavde i ne želi da mu se bilo tko miješa u posao", izjavila je njegova majka jednom prilikom.

James je prije četiri godine pretrpio moždani i srčani udar, a u bolnici je proveo nekoliko tjedana kako bi se oporavio. Sada se osjeća dovoljno dobro i za traženje srodne duše na popularnim aplikacijama za izlažanje poput Tindera gdje traži žene oko 50 godina starosti.

Njegov današnji život daleko je od onoga u kojem je osvojio srce omiljene princeze od naroda i čijim je sinovima čak čitao priče za laku noć prije spavanja.