Glumica Olivia Olson otkrila je kako je bilo surađivati s Hughom Grantom i Emmom Thompson u filmu "Zapravo ljubav".

Film "Zapravo ljubav" snimljen je prije 17 godina, no i dalje je svake godine jedan od najgledanijih božićnih klasika.

Romantična komedija iz 2003. godine u kojoj se isprepliće 10 ljubavnih priča okuplja sjajnu glumačku ekipu, uključujući Hugha Granta, Keiru Knightley, Emmu Thompson i Colina Firtha, a kako je bilo raditi s njima, sada je otkrila glumica Olivia Olson (28) koja je u filmu utjelovila djevojčicu Joanne.

Svi koji su gledali film dobro se sjećaju njezine spektakularne izvedbe pjesme Mariah Carrey "All I Want For Christmas Is You", a Olivia se i kasnije nastavila baviti glazbom te je danas uspješna kantautorica s adresom u Los Angelesu.

Prošle godine prijavila se i na audiciju za britanski show "The X Factor: Celebrity" u kojem je žiri podsjetila na svoju poznatu ulogu.

"I tada si bila nevjerojatna, tako da ne znam što ćeš napraviti sad", rekla joj je članica žirija Nicole Scherzinger koja se odmah sjetila njezinog moćnog glasa.

Olivia se sada u novom intervjuu za Cosmopolita prisjetila tog trenutka, ali i svojeg iskustva s drugim glumcima iz "Zapravo ljubav".

Otkrila je kako je u Velikoj Britaniji ljudi često zaustavljaju na cesti kako bi je pitali kakvi su Hugh Grant i Emma Thompson u stvarnom životu.

"Oni su jako divne osobe. Svi glumci su bili jako dobri prema djeci na setu", kazala je Olson. Priznala je da i sama gleda film svakog Božića, a da je ipak začuđuje njegov uspjeh otkrila je u emisiji The Morning Show Channela Seven 2018. godine.

"Ne mogu vjerovati da ga ljudi još uvijek vole, da i dalje pričaju o filmu, to je sjajno. Sjećam se kako je moja mama bila uzbuđena oko snimanja. Bila je velika obožavateljica Hugha Granta kao djevojka. Zapravo ne znam nikog tko nije bio! Ja sam imala samo devet godina ali bio je pravi blagoslov biti dio sjajne glumačke ekipe", izjavila je Olivia.

Podsjećamo, Olivia je glumila američku učenicu na razmjeni u Velikoj Britaniji u koju se zaljubio dječak Sam, kojeg je utjelovio glumac Thomas Brodie-Sangster.

Iako nakon Janne nije ostvarila nijednu značajnu ulogu, nastavila je raditi u filmskoj industriji kao sinkronizatorica.