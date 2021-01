Linda Evans proslavila se u 80-ima u kultnoj seriji "Dinastija" nakon koje se gotovo potpuno povukla iz glume, a danas joj je 78 godina i teško ju je prepoznati.

Sigurno se svi sjećate prelijepe Krystle Carrington iz legendarne serije "Dinastija".

Plavooka glumica Linda Evans početkom 80-ih uživala je golemu slavu i mnogi su je smatrali jednom od najljepših žena na svijetu. Kitili su je i titulom kraljice sapunica te joj predviđali golemu slavu, no život ju je odveo u drugom smjeru.

Iako ju je publika obožavala, 1989. godine napustila je kultnu seriju i to samo četiri mjeseca prije završetka snimanja. Povukla u neku vrstu polu-mirovine i odigrala je tek nekoliko nezapaženih uloga, a od tada se i rijetko pojavljivala u javnosti.

Pisalo se da uživa miran život i da je i dalje ljepotica, no 2017. godine procurila je snimka njezinog uhićenja koja je otkrila drugačiju istinu. Lindu je policija uhitila 2014. godine zbog vožnje pod utjecajem opijata, a video kojega je godinama pokušavala sakriti odao je i da je pretjerala s estetskim zahvatima.

Glumica je o svojim problemima s opijatima progovorila u autobiografiji "Recipes for Life" koju je objavila 2011. godine, a u njoj je otkrila i kako je godinama patila od depresije te da je razmišljala o samoubojstvu. Dotakla se i ljubavnog brodoloma s bivšim suprugom, glumcem Johnom Derekom koji ju je ostavio zbog 30 godina mlađe Bo.

"Kad me ostavio zbog Bo, koja je tada imala 15 godina, željela sam umrijeti. Tada mi je to bila najgora stvar na svijetu koja mi se mogla dogoditi, život bez Johna. Bio mi je sve. Bila sam ljuta, bila sam tužna. Bila je to najgora mješavina stvari", napisala je Linda.

Nakon propalog braka, Evans se udala za glumca Stana Hermana od kojega se također razvela nakon četiri godine. Devet godina je ljubila i grčkog kompozitora Yannija s kojim je prekinula 1998. godine, a nikada nije postala majka.

Danas joj je 78 godina i povremeno još uvijek glumi, a 2009. godine sudjelovala je u britanskom realityju "Hell's Kitchen" u kojem je i pobijedila. Trenutno je u vezi s partnerom koji je anoniman, a šuška se i da su se vjenčali u tajnosti.