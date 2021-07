Domaća publika može gledati Kaana Cakira u seriji "Melek" koja se emitira na Novoj TV, a nedavno je osvojio uglednu nagradu Zlatna naranča.

Kaan Cakir (44) jedan je od glavnih likova u seriji "Melek" koja se prikazuje na Novoj TV, a nedavno je iznenadio turske medije svojim pričama iz djetinjstva.

Naime, glumac se prisjetio ljetovanja iz 1983. kada je imao šest godina i roditelji su ga ostavili na benzinskoj postaji u blizini Zagreba.

"Bilo je to oko ponoći i otac je bio umoran od vožnje. Stali smo na benzinskoj postaji i on je otišao pitati za hotel. Rekao sam mami da idem do wc-a i izašao iz auta. Kad sam se vratio pet minuta kasnije, shvatio sam da ih nema i odmah počeo plakati jer sam mislio da su me ostavili", ispričao je Kaan.

Pod nadstrešnicom na benzinskoj postaji su bili samo Cakir i neki muškarac. "Kad sam mu prišao plačući, pitao me govorim li engleski jezik i ja sam odmahnuo glavom te sugerirao da ne pričam. Rekao je da se ne moram bojati i pokušao me utješiti. Prošlo je 10, 15 minuta i moji su se vratili po mene", prisjetio se glumac.

Sličnu situaciju je Kaan doživio i kada je imao 12 godina te je s obitelji putovao u dva auta dok su išli rođacima na turski otok Alibey.

"Stali smo za ručak na benzinskoj postajinu Balikesiru. Rekao sam da idem na wc i otišao. Izgubio sam se na izlazu, a onda konačno došao do dijela s hranom i nikog od obitelji nije bilo ondje. Ovog puta su prošli 30 kilometara bez mene i trebalo im je 45 minuta da se vrate", ispričao je glumac.

"Sjećam se da sam kad su došli ozbiljnog lica prišao obitelji, a moja baka me je privukla u zagrljaj i pitala moju mamu: 'Kako možete zaboraviti dijete dva puta?', prisjetio se Cakir.

Turčin misli da mu ta dva događaja nisu ostavila traume nego su razlog što ne paničari često kad mu nešto u životu ne ide po planu. "Uvijek sam dijelio ove priče s veseljem i slatkim sjećanjem na njih jer sam se oduvijek osjećao voljeno od strane svoje obitelji. Odrastanje uz puno ljubavi je najvažnije za djecu", istaknuo je Kaan koji je posljednjih mjeseci imao razloga za slavlje.

Cakir je osvojio je nagradu Zlatna naranča za najboljeg sporednog glumca za film "Muna" na Međunarodnom filmskom festivalu u Antalyiji.

No nedavno je prolazio i kroz teško razdoblje. Naime, kako su turski mediji izvijestili prošlog tjedna je njegov restoran u Bodrumu stradao u požaru. Vatrogasci su brzo intervenirali i ugasili vatru, no oštećen je krov, a navodno su uzrok požara bile električne instalacije. Glumac nije u trenutku zapaljenja bio u restoranu i za sve je saznao kad su mu javili zaposlenici koji su tada bili prisutni.

Inače, Kaan je u braku s Basak i imaju sina te s njima često dijeli fotografije na Instagramu na kojem ga prati više od 20.000 ljudi.