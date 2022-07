Justin i Hailey Biber snimljeni na odmoru u Idahu gdje odmaraju nakon ozbiljnih zdravstvenih problema s kojima su se nedavno suočili.

Justin Bieber i njegova supruga Hailey jedan su od najpopularnijih parova u svijetu showbussinesa i paparazzi ih prate na svakom koraku, a ništa drugačije nije ni na odmoru na kojem trenutačno uživaju.

Pjevač i manekenka snimljeni su na jezeru Coeur d'Alene u američkoj državi Idaho, gdje su oboje pokazali savršenu top formu, iako su nedavno pretrpjeli ozbiljne zdravstvene probleme.

28-godišnjem Justinu bila je dijagnosticirana paraliza lica, a 25-godišnjoj Hailey završila je na hitnoj operaciji nakon manjeg moždanog udara, no uz međusobnu podršku to su uspješno prebrodili, baš kao i brojne probleme s kojima su se suočili već na početku braka.

Justin je iznenadio javnost kada je tijekom romantičnog putovanja 2018. godine zaprosio Hailey, a zatim se ubrzo s njom i vjenčao. Unatoč sretnim vijestima o zarukama i vjenčanju, počeo je izgledati sve lošije te se čudno ponašati čak i u javnosti. Ona je tulumarila s prijateljicama, dok je on ostajao kod kuće, snimljeni su tijekom mučnih rasprava nasred ulice.

Hailey je u jednom intervjuu za magazin Elle izjavila kako se udala vrlo mlada te priznala da joj je na početku njihove ljubavne priče bilo zaista teško.

"Na početku našeg braka samo sam se htjela sakriti od svega. Nisam htjela da mi se ljudi petljaju u život, a to se događalo na svakodnevnoj razini. Imala sam osjećaj da svi prate svaki moj pokret", rekla je iskrena Hailey u intervjuu.

Istaknula je kako je često željela jednostavno nestati.

"Ljudi su me maltretirali, no mnogi su mi savjetovali da ne brišem komentare na društvenim mrežama jer ću si smanjiti popularnost. Nije me bilo briga ni za kakvu popularnost, samo sam htjela mir", kaže manekenka.

Objasnila je i da su se tako mladi odlučili za brak, no to im u tom trenutku iz nekoliko razloga nije bilo niti malo čudno.

"Znam da će možda ovo zvučati blesavo. Ali za svoje godine smo Justin i ja dosta toga proživjeli i znali smo da je brak ono što želimo", rekla je. Istaknula je i kako je odlazila na terapiju zbog maltretiranja koje je proživljavala na društvenim mrežama i od strane medija.

"Udala sam se za osobu koja je proživjela puno gore stvari od mene i to kada je bio puno mlađi", kaže Hailey te ističe da su jedno drugome uvijek podrška u svemu.

Situaciju joj je dodatno otežala i reakcija obožavatelja Justina Biebera zbog njegove bivše ljubavi Selene Gomez. Naime, Selena i Justin davno su bili u ljubavnoj vezi, a čim su prekinuli Bieber je ušao u vezu s Hailey iako je i sam priznao da još nije prebolio Selenu.

Hailey je zbog toga često bila depresivna, a često je bila meta govora mržnje od strane Seleninih obožavatelja, a priznala je da je razmišljala i o tome da prekine vezu s Justinom jer više nije mogla izdržati pritisak javnosti.

Njihove najnovije paparazzo fotografije pokazuju kako su stvari među njima danas i više nego idealne te da su zbog zaljubljenosti u sedmom nebu.

