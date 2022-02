Joseph Baena progovorio je o odnosu sa svojim ocem Arnoldom Schwarzeneggerom koji ga je dobio u izvanbračnoj aferi s kućnom pomoćnicom.

Sin Arnolda Schwarzeneggera, 24-godišnji Joseph Baena progovorio je otvoreno o svom odnosu s ocem i odlukom da krene njegovim stopama u svijetu glume i bodybuildinga i to za najnovije izdanja časopisa Men's Health na čijoj se naslovnici našao.

Joseph je odlučio ispričati kako se osjećao kada su u javnost isplivale vijesti da je on izvanbračni sin zvijezde filma "Terminator" i kako je to utjecalo na njegov život. Naime, 2011. godine kada se to dogodilo Joseph je bio još u osnovnoj školi.

"Jako se dobro sjećam tog dana. Bio sam u osmom razredu i pozvali su me da izađem iz učionice. Vani me čekala moja mama i rekla da moramo ići jer svi znaju tko sam ja i tko mi je otac. Imao sam 13 godina, tijelo mi se transformiralo, um mi se mijenjao, a onda se cijeli život preobrazio pred mojim očima u trenu", otkrio je.

Mildred 'Patty' Baena, Josephova majka, rodila ga je u listopadu 1997. godine, a u vrijeme njegova rođenja Arnold je bio oženjen novinarkom Mariom Shriver, no to ga nije spriječilo da počne aferu s Mildred koja je radila kao njihova kućna pomoćnica.

"Trebalo mi je malo da shvatim da ne moram raditi ono što je radio moj tata. Da se ne moram baviti glumom ili bodybuildingom, ali ironično je da se na kraju bavim upravo time. Jako sam motivirana i sretan sam povezanosti s tatom. Ali još sam sretniji što pronalazim radost u onome što radim i što radim upravo ono o čemu sam oduvijek sanjao. Mnogi se dečki muče s pokušajem da tatu učine ponosnim ili pokušavaju izaći iz tatine sjene. Ali dokle god radite ono što želite, onda dolazi sve. Naravno, možda ti dečki nemaju tako zgodne očeve", našalio se.

Dodao je i kako je bio previše nervozan kada je počeo trenirati u teretani, da bi pitao oca za savjet i odlučio sve učiti iz knjiga. No na kraju su on i Arnold su počeli zajedno vježbati.

"Bio sam jako nervozan, pokušavao pratiti što radi i kako se ponaša", priznao je.

Međutim, iako Joseph kaže da mu je tata od velike pomoći kada su u pitanju savjeti za treniranje i održavanje top forme, u ostvarivanju karijere u Hollywoodu mu ne želi pomoći.

"Moj tata je stara škola, ne vjeruje u poklanjanje gotovih stvari. Vjeruje da se naporan rad isplati, pa tako i ja. Kad idem na audicije, ljudi ne znaju tko sam, jer nemamo isto prezime", dodao je Joseph, iako on i otac nalikuju kao jaje jajetu.

Stvari su na početku preljubničkog skandala krenule u pogrešnom pravcu, no Arnold je ipak odlučio sve napraviti kako bi izgradio očinski odnos s Josephom kojeg je isprva tajio.

"Joseph je sjajan i potpuno razumije situaciju. Dakle, za njega je to bila vrlo teška situacija, kao i za moju drugu djecu, za cijelu obitelj. Bilo je teško svima. Ali dogodilo se i sada to moramo prihvatiti, zar ne?" izjavio je Arnold.

Budući da mu je majka radila kao kućna pomoćnica u Arnoldovoj vili, Joseph je praktički odrastao uz oca i polubraću, a nakon što se pokazalo da je doista Arnoldov sin, on je preuzeo punu financijsku odgovornost i nastavio ga uzdržavati. Čak je njemu i Mildred kupio kuću s četiri spavaće sobe i bazenom.

Usto se često zajedno druže i pojavljuju u javnosti te objavljuju fotografije na društvenim mrežama. Arnold je upoznao i djevojku svojeg sina, ne propušta njegove proslave rođendana i prisustvovao je njegovoj promociji, a njegovi obožavatelji posebno su oduševljeni njihovim zajedničkim fotografijama iz teretane.

