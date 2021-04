John Travolta se u jednom od posljednjih intervjua prisjetio svoje pokojne supruge Kelly Preston koja je preminula u srpnju prošle godine.

Američki glumac John Travolta prije godinu dana ostao je bez supruge i majke njegove djece Kelly Preston, koja je nažalost preminula nakon dvogodišnje borbe s rakom dojkom koju je vodila u tajnosti.

67-godišnji John ovih je dana odlučio progovoriti o toj bolnoj temi i poručio kako je to njegovo osobno iskustvo i kako je važno da se drugi ne poistovjećuju s njim.

"Najvažnija stvar koju možete učiniti, a da biste pomogli nekome tko žaluje jest to da im omogućite da to prožive na svoj način i da se se ne poistovjećujete s njima. To je moje iskustvo", izjavio je za španjolski magazin Esquire.

Dodao je i kako se trenutačno najviše fokusira na djecu koju je dobio s Kelly, 21-godišnju Ellu i 10-godišnjeg Bena, a par je imao i sina Jetta koji je preminuo 2009. godine kada mu je bilo samo 16 godina.

"Osigurati ću budućnost svojoj djeci i pomoći im da se bave u životima onime što žele. To sada radim s Ellom i njezinom filmovima, učim je svemu u toj profesiji. Ben ima jedva deset godina i želim mu pomoći da evoluira jer je pred njim cijeli život", objasnio je glumac.

Priznao je i kako mu je iskustvo sa slavom na neki način pomoglo da se bolje prilagodi pandemiji koronavirusa, obrazloživši da je kao holivudska zvijezda ponekad morao živjeti kao u zatvorenoj morskoj školjci.

Tužnu vijest o ženinoj smrti objavio je u srpnju prošle godine na Instagramu.

"Teška srca vas obavještavam da je moja lijepa supruga Kelly izgubila dvogodišnju borbu s rakom dojke. Obitelj i ja ćemo zauvijek biti zahvalni liječnicima i medicinskom osoblju, svima koji su pomogli, mnogima prijateljima i voljenima koji su bili uz nju. Kellyina ljubav i život ostat će zapamećni", napisao je tada John i šokirao javnost jer samo su njima bliske osobe znale za Kellynu bolest koja je u trenutku smrti imala samo 57 godina.

John i Kelly upoznali su se 1989. godine na snimanju filma "Stručnjaci"Vije, a pred oltar su otišli dvije godine kasnije, bili su jedan od onih parova koji je svakim pojavljivanjem u javnost izazivao tračak ljubomore kod mnogih. Voljeli su se dugo godina, a u ljubavi ih nisu pokolebale ni brojne tragedije.