Joaquina Phoenixa proslavile su uloge traumatiziranih likova, jer je to i sam - odrastao je u seks-kultu, a s 19 godina gledao je smrt vlastitog brata.

45-godišnjeg holivudskog glumca Joaquina Phoenixa proslavile su uvrnute uloge, a ova posljednja slavnog Jokera mogla bi mu donijeti nominaciju za prestižnog Oscara.

Ipak, i njegovo djetinjstvo bilo je prepuno uvrnutih likova i događaja, jer Joaquin je odrastao u seks-kultu Children of God u kojem su odrasli spavali s djecom, a žene su seksualnim uslugama regrutirale nove muške članove.

Naime, njegovi roditelji John i Arlyn Bottom 70-ih godina prošloga stoljeća bili su hippyji kojima je doslovno ispran mozak od strane spomenutog kulta i njegovog osnivača Davida Brandta Berga, pa nisu imali ništa protiv da Joaquinov tragično preminuli brat River Phoenix ima prvi spolni odnos sa samo 4 godine.

Djeca u kultu bila su odgajana tako da je svijet izvan njega opasno mjesto prepuno nevjernika koji ih žele ubiti, no seksualni odgoj bio je najgori dio priče. Seks se ovdje smatrao najslavnijim načinom hvaljenja Isusa, a članove se učinilo da međusobno dijele muževe i žene.

Grupni seks ovdje je bio uobičajen, a Berg je najmlađe članove podučavao da trebaju istraživati svoju seksualnost. Uvijek je govorio da sve vrste seksa zadovoljavaju Isusa, bez obzira radi li se o odnosu s djetetom ili incestu. Zlostavljanje djece tako je ovdje bilo sasvim uobičajeno.

Jedna od žrtava bio je i Bergov posinak Davidito nad kojim su članovi kulta izvodili razne seksualne činove dok je on imao svega 7 godina. Nakon nekog vremena, on je napustio kult i promijenio ime, no demoni iz prošlosti nisu ga prestali proganjati. S 29 godina do smrti je izbo ženu koja ga je navodno zlostavljala, a zatim je sam sebi pucao u glavu.

Djeca su se i često tukla od strane vlastitih ili drugih roditelja, a jedna bivša pripadnica u svojoj je knjizi istaknula kako je sigurna kako je kult ostavio traga i na Joaquina, kao i na svoj ostaloj djeci koja su bila dio njega. Phoenixova obitelj napustila je kult kada je on imao 4 godine, a njegov brat River 8. Tada su i promijenila prezime u Phoenix kako bi označili novi početak za obitelj.

Glumac je kasnije istaknuo kako vjeruje da se njegova obitelj pridružila kultu u dobroj namjeri, smatrajući kako su napokon pronašli zajednicu koja dijeli jednake ideale, no gadno su se prevarili ako je tako. Nakon selidbe u Hollywood, svo petero Phoenix djece ostvarilo je neke karijere u zabavnoj industriji, no Joaquin je najdalje dogurao.

Ipak, River je preminuo 1993. godine sa svega 23 godine ispred jednog noćnog kluba u Zapadnom Hollywoodu od predoziranja, a Joaquin je to vidio. Nikada nije pričao o tome, ali je jednom izjavio: "Blizu sam tome da to prihvatim, ali nikada neću razumijeti."

I on sam imao je problema s ovisnošću, ali onom i alkoholu zbog čega je bio na rehabilitaciji, no priznao je kako nije pio svaki dan. No pomoć je ipak potražio. Također, radi se o glumcu koji privatni život skriva kao zmija noge, pa je tako dugo skrivao i zaručnicu, glumicu Rooney Maru s kojom danas živi te nema nimalo lijepo mišljenje o Hollywoodu kojeg naziva "čistim sr****".

"On je odličan za glumiti traumatizirane likove, jer je i sam takav - živio je u seks-kultu i gledao brata kako mu umire pred očima", jednom je zaključio jedan holivudski producent o Joaquinu koji je definitivno zaslužio Oscara za ostvarenje slavnog Jokera.