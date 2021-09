Slovenska starleta Denise Dame koja sudjeluje u srpskom realityju "Zadruga" otkrila je šokantne detalje iz svojeg privatnog života.

Počela je peta sezone kontroverznog srpskog reality showa "Zadruga, u kojem se natječe i petero Hrvata, a veliku pažnju javnosti odmah je privukla slovenska starleta Denise Dame.

Srpski mediji prenijeli su njezinu ispovijest koju je dala prije ulaska u show i u kojoj iznijela jezive detalje iz svojeg života.

"Imala sam teško djetinjstvo. Odrastala sam bez oca, koji je prije četiri godine preminuo, a majka je jedva spajala kraj s krajem. U međuvremenu se preudala, pa sam živjela s njom i očuhom, koji je bio veoma strog", započela je Denise.

Slovenka koja je poznata po svojem ekstravagantnom stilu ispričala je i kako su je djeca u školi ismijavala zbog izgleda i da nije imala prijatelje sve dok se nije počela družiti s transrodnim i gej osobama.

Otkrila je i da je, zbog siromaštva, često krala po trgovinama ono što si nije mogla priuštiti, a pohvalila se i kako je u tome bila jako dobra, jer je nikad nisu uhvatili.

Zatim se prisjetila kako ju je očuh kaznio kada ju je prvi put vidio pijanu u prvom razredu srednje škole, a taj je detalj iz njezine prošlosti posebno šokirao javnost.

"Kada me je vidio u tom stanju, odlučio me kazniti. Zatvorio me u kuću naredne četiri godine. Cijelu srednju sam sjedila kući, samo sam smjela ići u školu", ispričala je pa se požalila kako je zbog toga prvi put imala dečka s 19 godina.

Ispričala je i kako se kasnije odala alkoholu i drogi te da je u porocima pronašla spas od trauma iz djetinjstva. Priznala je i kako je brzo postala ovisna o kokainu i da je zbog problema s drogom i alkoholom postala previše depresivna pa nije uspjela završiti fakultet.

Iz pakla droge, u kojem je bila godinu dana, izvuklo ju je manekenstvo, a život joj je potpuno promijenio kada je preko Instagrama upoznala bogatog investitora iz SAD-a čije ime, kako kaže, ne smije iznositi u javnost.

"Zaljubila sam se u njega i prije nego što sam ga vidjela uživo. Živjela sam s njim godinu dana, malo u Los Angelesu, malo u Las Vegasu. Bilo mi je predivno!" ispričala je, no njezin američki san završio je kada se vratila drogama koje bogati biznismen nije podnosio pa ju je poslao natrag u Sloveniju.

Tamo se prepustila svojim porocima, a prepričala je i događaj koji joj je otvorio oči i nakon kojeg se prijavila u kliniku za odvikavanje.

"Jednom sam tri dana bila u kući pijana i drogirana. Kada sam se četvrtog dana probudila, shvatila sam da mi treba pomoć, koju sam odmah potražila", otkrila je pa se pohvalila i da je sada već godinu dana trijezna i da, u protivnom, ne bi smjela ni ući u show.