Jessica Alba i Michael Weatherly danas su u sretnim brakovima, no prije nego što su se skrasili bili su zaručeni. Vezu su pratili svi mediji, a protivili su joj se njezini roditelji.

Holivudska glumica Jessica Alba u braku je s Cashom Warrenom i s njime ima troje djece, no prije nego što se skrasila u obiteljski život, imala je dosta turbulentnu vezu.

Jessica je s 12 godina starijim glumcem Michaelom Weatherlyjem vezu započela kada je imala 18 godina. Glumca je upoznala na snimanju serije "Anđeo tame", a zajedno su bili sve do 2003. godine. Brojni su se mediji u to vrijeme raspisali o njihovoj vezi te su ih kritizirali, a najglasniji u kritikama bili su njezini roditelji. Albu su odgojili u strogom katoličkom duhu te su joj branili da ima intimne odnose prije braka. Glumica je tada otkrila kako je s kolegom izgubila nevinost.

Weatherly je Jessicu zaprosio 2001. godine, no do oltara nisu stigli. Prekinuli su 2003. godine, a do danas je to ostala jedna od njegovih najpoznatijih veza. Jessica Alba za producenta Casha Warrena udala se 2008. godine i par trenutačno živi u Los Angelesu.

Weatherly je pak prije Jessice u braku bio s glumicom Amelijom Heinle, nakon čega su ga povezivali s manekenkom Rachel Hunter.

Sa srpskom liječnicom Bojanom Janković u braku je od 2009. godine. Par ima dvoje djece, Liama i Oliviju, a Bojana je 15 godina mlađa od slavnoga glumca.