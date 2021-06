Jerry Hall i Rupert Murdoch vjenčali su se 2016. godine, a iako su im mnogi predviđali brzi kraj braka, oni i dalje odolijevaju svim preprekama.

Nekoć jedna od najtraženijih manekenki, 64-godišnja Jerry Hall, posljednjih šest godina ljubi medijskog mogula Ruperta Murdocha, koji je u ožujku ove godine napunio 90 godina. Još danas se mnogi čude toj vezi te ne vjeruju kako su zaista zaljubljeni, no oni prkose svim tračevima i uživaju u svojoj ljubavi.

Hall i Murdoch su zaruke objavili u siječnju 2016. godine, a 25 godina razlike nikada im nije bio problem. Vjenčali su se iste godine, a sve vijesti o njihovoj vezi budno je pratio časopis The Times, čiji je Rupert šef inače. Par zajedno provodi svaki slobodni trenutak te pobjegnu na putovanje kad god im se za to pruži prilika. Posljednjih godinu dana su se ipak malo primirili jer su oboje u rizičnoj skupini po pitanju koronavirusa, no i dalje pobjegnu na egzotične odmore kada god im se za to ukaže prilika.

Murdoch je posljednja velika ljubav slavne manekenke koja ima budnu prošlot kada su u pitanju veze. Ljubila je mnoge slavne frajere, a najpoznatija od svih veza joj je ona s pjevačem Rolling Stonesa, Mickom Jaggerom.

Jerry je kao zanosna ljepotica osvojila Mickovo srce davne 1977. godine, a udala se za njega tek 1990. godine na Baliju. Devet godina kasnije brak im je proglašen nevažećim te su nakon toga odlučili prekinuti vezu, a razlog je navodno bila njegova nevjera i afere s drugim ženama. No i ona je bila ta koja je varala, što je i sama jednom prilikom priznala. Naime, 1980. godine bila je s tada oženjenim američkim tajkunom Robertom Sangsterom, i to kako bi se osvetila Micku za jednu od prevara.

Poslije Jaggera Hall je ljubila suosnivača Microsofta Paula Allena. Godinu kasnije našla se u naručju filmskog producenta Georgea Wauda, koji je 11 godina mlađi od nje. Zajedno su bili dvije godine prije nego što su prekinuli, a onda je išla od dečka do dečka sve dok bračnu sreću nije pronašla s poznatim mogulom.