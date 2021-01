Jennifer Lopez se na društvenim mrežama trudi sakriti sve svoje sitne nepravilnosti, ali one do izražaja dolaze na fotografijama koje su snimili paparazzi dok je uživala na egzotičnom otočju.

Fotografije pjevačice i glumice Jennifer Lopez s egzotičnog otočja Turks i Caicos podigle su jako puno prašine ovih dana, naročito one koje su snimili paparazzi dok je ona bezbrižno uživala na plaži.

Jedna od njih je fotografija u zelenom badiću, kakvu je i sama objavila na svom Instagramu, međutim razlika između njih je itekako vidljiva. 51-godišnja Jennifer očito je onu za društvene mreže poprilično uredila, ali celulit i opuštenu kožu na onima koje su paparazzi snimili nije mogla nikako izbrisati i sada se ta razlika jasno vidi.

No njezinoj se formi i tijelu unatoč tome dive milijuni obožavatelja diljem svijeta, a pogotovo nakon što je objavila dugo najavljivani glazbeni video za pjesmu "In the Morning" u kojem se pojavljuje u potpunosti gola. Spot traje tri minute, a Jennifer u njemu između ostalog vješto skriva svoja strateška mjesta, kako ipak ne bi previše toga pokazala milijunima obožavateljima.

To joj nije bio prvi put da se razgolitila pred kamerama, ali mnogi se pitaju je li stvarno moguće da tako dobro izgleda u svojim godinama. Ona tvrdi da iza svega stoji mnogo odricanja i svakodnevnog vježbanja, a ako se nađe tu i tamo koja sitna nepravilnost, nema fotošopa koji to ne može riješiti. No unatoč tome Jenniferin strogi režim izaziva divljenje, i to sasvim opravdano.