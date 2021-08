Jennifer Aniston odgovorila je na prozivke o prekidu prijateljstva s ljudima koji se ne žele cijepiti protiv koronavirusa.

Glumica Jennifer Aniston završila je na udaru kritika nakon što je iznijela svoj stav prema cijepljenju protiv koronavirusa i ljudima koji to ne žele učiniti.

Omiljena Rachel iz "Prijatelja", koja je primila drugu dozu cjepiva u svibnju, u intervjuu za InStyle kazala je da joj smetaju antivakseri koji ne slušaju znanstvene činjenice i odbijaju primiti cjepivo protiv koronavirusa, a priznala je i da je zbog toga prekinula neka prijateljstva.

"Još postoji velika grupa ljudi koji su antivakseri ili jednostavno ne slušaju činjenice. To je stvarno prava šteta. Upravo sam izgubila nekoliko ljudi koji su bili dio moje svakodnevice jer su odbili cijepiti se ili ne žele otkriti jesu li to učinili. To je baš nesretna stvar", ispričala je u intervjuu nakon kojeg je završila na udaru kritika te je izgubila i dio obožavatelja.

No od svoje odluke ne odustaje, a oko prozivki se oglasila u svojim Storyjima na Instagramu.

"Ako je cijepljena onda je i zaštićena, točno? Zašto se onda brine zbog necijepljenih oko sebe?", jedan je od komentara koji je izdvojila i na koji je zatim odgovorila.

"Zbog toga što mi još uvijek možete prenijeti određenu varijantu ako je imate. Ja ću se možda blago razboljeti, ali neću završiti u bolnici i umrijeti. Ali mogu to prenijeti na nekog drugog tko nije cijepljen i čije je zdravlje ugroženo (ili već ima neko postojeće stanje), i tako dovesti tuđi život u opasnost. Zbog toga se brinem. Moramo se brinuti i za druge, a ne samo za sebe", objasnila je Aniston, pa je podijelila i sliku goblena s izvezenom porukom: "Što te ne ubije, mutira i pokuša ponovno."

Jennifer nije otkrila s kim je točno prekinula prijateljstvo zbog drugačijeg stava o cijepljenju od njezina, no u intervjuu je priznala i da su je umorile vijesti oko pandemije, pa ih je u jednom trenutku prestala pratiti.

"Morala sam prestati toliko gledati televiziju. Sve nas je uhvatila panika jer smo se nadali da ćemo jednog dana ustati i čuti nešto što će nam dati više nade, a dobivali smo sve više ludila", istaknula je.