Jelena Perić uživa u Makarskoj sa suprugom Igorom Bubnjićem, a od tamo dijeli vruće fotografije u kojima je istaknula svoju zavidnu figuru.

Influencerica Jelena Perić zadnjih par dana provodi u Makarskoj sa suprugom Igorom Bubnjićem, odakle objavljuje vrlo izazovne fotografije.

Riječ je o objavi na kojoj pozira u narančastom bikiniju koji je istaknuo njezinu zgodnu figuru, a kao modni dodatak imala je crne sunčane naočale i bež šiltericu.

"Daj mi sunce, to je sve što mi treba", stajalo je u opisu.

"Mamacita", komentirala joj je influencerica Martina Vuletić, a fitness trenerica Martina Boščić poručila joj je: "Bomba".

Pratitelji su joj uputili hrpu komplimenata: "Najljepša Hrvatica", "Predivna", "Najzgodnija", "Kako si zgodna".

Objavila je i fotku iz večernjeg izlaska u crnom topiću koji je pokazao njezine bujne grudi, a cijelokupni outfit ukrasila je širokim poderanim trapericama i vrećastom crnom torbicom.

"Laku noć", poručila je ispod objave, a zatim dobila mnoštvo pozitivnih komentara od svojih obožavatelja.

Najbolje se odmara u krugu svojih najmilijih, i to osobito ako je uz nju sinčić Teo, izjavila je to za In Magazin:

"Zahtjevan je, traži puno, puno trčkara. Sad ima dvije i pol godine, ali s druge strane meni je to odmor za dušu. Nije samo spavanje i ležanje nego kad ja dođem doma, kad on mene pogleda, kad se igram s njim, to je jedna vrsta relaksacije i to je za mene odmor. Tako da jedva čekam da s njim odem negdje na more, to će biti prvo ljeto da će on biti svjestan da se može kupati u moru i što je more".

No, prije toga je ipak odlučila malo vremena provesti sama uz supruga i uživati s njime u morskim avanturama.

Splitska glumica objavila vruću fotku ispod tuša, zbog njezinog trbuha javile su joj se Alka Vuica i Bojana Gregorić! +28

Nives je ovaj vreo dan iskoristila za rad, ali je opet našla načina da bujne grudi istakne u prvi plan! +29