Jelena Karleuša pojavila se u Leskovcu prije nastupa na roštiljadi u uskoj bijeloj haljini ispod koje nije nosila grudnjak te su joj se vidno isticale bradavice.

Regionalna pjevačica Jelena Karleuša ne prestaje sa svojim izazovnim kombinacijama pa je prije nastupa u Leskovac došla u pripijenoj bijeloj haljini ispod koje nije nosila grudnjak te su njezine bradavice apsolutno upadale u oči.

Na očima je imala bijele sunčane naočale koje su prekrivale njezino lice, a nikome nije jasno kako je pjevačica pristala pjevati na roštiljadi jer za sebe konstantno priča da je vegetarijanka.

Srpski mediji ranije su pisali kako bi pjevačica za nastup trebala dobiti oko 150 tisuća kuna pa se čini kako je novac ipak prevladao sve kriterije.

Na samoj bini nastupala je u srebrnom bodiju s pregršt lanaca i dubokom dekolteu pokazala je svoje raskošno poprsje, a donji dio tangi istaknuo je njezinu zavodljivu stražnjicu.

Ispod bodija nazirale su se mrežaste štrample, a preko njih navukla je dio srebrne tkanine koja je ličila na visoke čarape. Cijelu kombinaciju začinila je srebrnim sandalama na petu i sunčanim naočalama, a kosu je odlučila ostaviti raspuštenom.

Na svom Instagram profilu objavila je video na kojem je prikazala kako je nastup izgledao, a ispod je napisala:

"Na meni samo so, samo so, a ta so tebi slatka je. Da li je Leskovac spreman za slatku so i da zajedno grmimo večeras".

Kolegica Milica Pavlović odmah joj je poručila: "Vidit ćeš kako su divni ljudi, ljubi mi ih".

Pratitelji nikako nisu mogli ostati imuni na ovako intrigantnu kombinaciju pa su joj pisali:

"Razvali mala", "Grmiš", "Wow, nitko ti nije ravan", "Boginja", "Savršena žena".

Nedavno je u Dubaiju proslavila svoj 44. rođendan, a društvo su joj pravile njezine kćerkice Nika i Atina te poslovni partner Zoran Birtašević.

Regionalna diva javnosti je posebno poznata po svojim izazovnim odjevnim kombinacijama u kojima svaki put privuče aposlutnu pozornost svojim raskošnim i ženstvenim atributima.

Jelena Rozga napokon je otkrila razlog druženja s našim glazbenikom: ''Samo sam rekla - ja bih Matiju'' +25

Korana Gvozdić pozirala sa sinom u naručju, pa rastopila srca obožavatelja: "Bože, koja ljepota" +26