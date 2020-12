Jeff Bridges prvi se put pred kamerama pojavio kao dvogodišnji dječak, a odrastao je u glumačkoj obitelji. Sa svojom je suprugom 43 godine u braku, a nedavno je otkrio i tajnu njihove duge ljubavi.

Oskarovac Jeff Bridges na sceni je dugi niz godina, a povodom njegova 71. rođendana prisjetili smo se detalja iz njegove karijere.

Bridges je rođen u Los Angelesu u glumačkoj obitelji. Njegovi roditelji Lloyd Bridges i Dorothy Bridges bili su glumci, a ima dva brata i sestru. Najbliži je s bratom Beauom koji je također glumac, a čitavo odrastanje su bili najbolji prijatelji. Jeff se pred kamerama prvi put pojavio kao dvogodišnjak kada je gostovao u showu svoga oca, a on i brat se nikada nisu bunili kada su s ocem odlazili na setove filmova i serija.

Karijera u Hollywoodu Bridgesu je bila zagarantirana obzirom na iskustvo koje je imao, a pojavio se u brojnim uspješnih filmovima i serijama. Briljirao je između ostalog i u filmu "Big Lebowski", a za svoje je uloge sedam puta bio nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg glumca.

Osim glumom, Jeff se bavio i glazbom koja mu je oduvijek bila velika strast. "Dugo sam godina razmišljao trebam li odabrati između glazbe i glume, a pretpostavio sam i da mogu raditi jedno i drugo", rekao je u jednom intervjuu slavni glumac. Klavir je učio svirati još kao dječak, a u svemu ga je podržavala majka. Zna svirati i gitaru, a to mu je pomoglo i s brojnim ulogama. Samostalno je objavio nekoliko albuma čak, a potpisao je i ugovor s diskografskom kućom Blue Note. Napisao je i knjigu koja je objavljena 2013. godine, a ovaj svestrani glumac ima i jednu od najljepših priča u Hollywoodu.

Jeff Bridges i njegova supruga Susan Geston u lipnju ove godine proslavili su 43. godišnjicu braka, a Bridges je prije nekoliko tjedana otkrio i tajnu njihova dugogodišnjeg braka. "Zaista sam blagoslovljen. Dosta smo različiti ljudi, no to slavimo i ne damo da nas išta rastavi. Poštujem njezinu mudrost", istaknuo je Jeff. 70-godišnji glumac svoju je 67-godišnju suprugu upoznao 1974. godine kada je ona imala 20 te je radila kao konobarica na jednom ranču, na kojem je on snimao vestern "Rancho Deluxe".

"Bila je to ljubav na prvi pogled", priznao je Bridges, koji je sa Susan išao pred oltar dvije godine nakon što su se upoznali. U braku su dobili tri kćeri, Isabelle (39), Jessicu (37) i Haley (34).

Nedavno je s obožavateljima podijelio kako boluje od limfoma, ali je naglasio kako se uspješno liječi te da su na sreću sve prognoze u vezi njegova zdravstvenog stanja dobre.