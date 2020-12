Jay-Z karijeru je započeo 1995. godine, a nije trebalo dugo da postane jedan od najmoćnijih repera na svijetu. Mediji ga obožavaju i zbog braka s Beyonce, s kojom ima troje djece. Povodom njegova rođendana prisjetili smo se detalja iz njegove karijere.

Američki reper i glazbeni mogul Shawn Corey Carter poznatiji je pod umjetničkim imenom Jay-Z, a radi se o jednom od najuspješnijih repera svih vremena.

Jay-Z je odrastao u New Yorku, a glazbenu karijeru je započeo tako da je osnovao Roc-A-Fella Records 1995. godine. Upravo preko svoje etikete objavio je i prvi vlastiti studijski album 1996., a njime je osvojio publiku diljem svijeta. Dosad je izbacio čak 12 albuma, a poznat je i po brojnim suradnjama sa svjetskim zvijezdama. Ona najpoznatija mu je svakako sa suprugom Beyonce, s kojom je objavio i nekoliko dueta.

Osim uspješne glazbene karijere, Carter je i poznati poduzetnik. Godine 1999. pokrenuo je modnu tvrtku Rocawear, a 2003. je osnovao lanac sportskih barova 40/40. Njegovo poslovno carstvo preraslo je u multimilijunsku korporaciju, što mu je pomoglo i da osnuje agenciju Roc Nation 2008. godine. Jay-Z je osnivač streaming servisa Tidal, a njegovo poslovno carstvo prošireno je danas diljem svijeta.

Zahvaljujući uspješnoj karijeri prodao je preko 50 milijuna kopija albuma doljem svijeta, a na policama ima čak 22 Grammyja. Srušio je i rekord na top-listi Billboard kao najpopularniji samostalni izvođač svih vremena.

Jay-Z i Beyonce postali su najmoćniji par u svijetu showbiza

U javnosti je najpoznatiji zbog svog braka s Beyonce Knowles, a par je prvi put surađivao 2002. godine na pjesmi "03 Bonnie & Clyde". Pojavio se i na Beyonceineom singlu "Crazy In Love", kao i na pjesmi "That's How You Like It" s njezina debitantskog albuma "Dangerously In Love". Kasnije su surađivali na nekoliko singlova i albuma, a dok su hodali pokušavali su biti što dalje od medija.

Jay-Z i Beyonce pred oltar su stali 4. travnja 2008. godine, no Beyonce svoj vjenčani prsten vrijedan 5 milijuna dolara nije pokazala u javnosti sve do rujna iste godine. Par živi u 88 milijuna dolara vrijednoj vili na Bel Airu u Los Angelesu, a često su s obitelji i u New Yorku, ovisno o poslovima.

Izbjegavaju komentirati svoju vezu, a Beyonce je često puta isticala kako im upravo privatnost najviše pomaže u održavanju veze. Časopis Time ih je 2006. godine svrstao među 100 najutjecajnijih parova na svijetu, a 2009. godine ih je Forbes opisao kao najimućniji par Hollywooda.

Na dodjelama MTV Video nagrada 2011. godine Beyonce je objavila da čeka njihovo prvo dijete. Kćer Blue Ivy Carter dobili su 2. siječnja 2012., a Jay-Z je tada objavio pjesmu "Glory" koju je posvetio svojoj kćerkici. Upravo u pjesmi otkrio je probleme kroz koje su prolazili dok je Beyonce bila trudna, uključujući i pobačaj koji je imala malo prije nego što je ostala trudna s Blue Ivy. U lipnju 2017. godine Beyoncein otac Michael otkrio je da su ona i Jay dobili blizance, Rumi i Sira.

Nakon što je Beyonce objavila svoj album "Lemonade", svijet su obišli tračevi da ju je često varao, a ona je opjevala u jednoj pjesmi Becky, njegovu navodnu ljubavnicu. Do danas se ne znaju detalji njegove afere, a mediji su mjesecima nagađali o kome bi se moglo raditi. Spominjali su brojne pop-zvijezde, od Rite Ore pa sve do Rihanne.