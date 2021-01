Glumica January Jones najpoznatija je po ulozi u seriji "Momci s Madisona", a ova lijepa plavuša od samih početaka karijere vješto skriva detalje o svom privatnom životu.

Američka glumica January Jones najpoznatija je po ulozi Betty Draper u seriji "Momci s Madisona" za koju je nominirana i za dva Zlatna globusa, a ova lijepa plavuša na glumačkoj je sceni dugi niz godina.

Odrasla je u Južnoj Dakoti, gdje je završila u srednju školu, a svoju glumačku karijeru započela je manjim ulogama u popularnim filmovima poput one u "Zapravo ljubav", a pozornost je plijenila i vezama s poznatim muškarcima.

Ashtona Kutchera je ljubila prije nego što je on postao svjetski poznat, a previše detalja o njihovoj vezi nije poznato. Znamo da su bili par dvije godine između 1998. i 2001. godine, a kretali su se u istim krugovima u Los Angelesu. Tabloidi su u jednom trenutku otkrili i da par živi zajedno, no ubrzo nakon toga su prekinuli. O njihovu prekidu pokrenule su se brojne glasine, a Jones je ispričala u intervjuu sedam godina kasnije kako muškarac s kojim je bila jedno vrijeme nije podržavao njezinu glumačku karijeru. Svi su odmah zaključili da January priča o Ashtonu.

January već godinama pazi na to da njezin privatni život takav i ostane, a posebno je pazila na svaki detalj 2011. godine kada je dobila sina Xandera. Do danas nije otkrila tko je otac njezina djeteta. "Znala sam da ću sina odgajati sama i u to sam ušla potpuno svjesna. Mentalno sam se pripremila na to i bila sam jako uzbuđena", otkrila je jednom prilikom glumica koja je time izazvala veliki interes javnosti i medija koji i dan danas nagađaju tko je misteriozni otac malenog dječaka.

Spominjao se tu suprug bivšeg top-modela Claudije Schiffer, Matthew Vaughn, redatelj njezinog filma "X-Men: First Class", no on je oštro demantirao napise, iako je bilo priča kako su tijekom snimanja bili vrlo bliski. nagađalo se i kako je otac djeteta glumac Michael Fassbender s kojim je January glumila u spomenutom filmu, no u to se vrijeme on povezivao s drugom kolegicom sa seta, Zoe Kravitz.

Spominjali su se i glumac Jason Sudeikis, kuhar Bobby Flay te oženjeni glumac Xander Berkeley. Unatoč svemu, glumica već godinama mudro šuti i ne otkriva previše detalja iz svoje privatnosti.