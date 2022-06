James Franco i Isabel Pakzad snimljeni su kako opušteno odmaraju, a paparazzima koji su ih snimali nisu pridavali veliku pozornost.

Miljenik ženskih srdaca, holivudski glumac James Franco snimljen je kako uživa na bazenima sa svojom 15 godina mlađom djevojkom, također glumicom Isabel Pakzad.

James je pokazao svoj opušteni trbuščić u crvenim kupaćim hlačicama, dok se Isabel pohvalila zavodničkom figurom u dvodijelnom rozom badiću. Istaknula je i preplanuli ten.

Isabel i James zajedno su od 2017. godine, a u javnosti se ne vole često zajedno pojavljivati. Nije poznato kako su se upoznali, a mnogi pretpostavljaju da joj je upravo James bio jedan od predavača na Sveučilištu u Južnoj Karolini, koje je ona pohađala.

Nitko sa sigurnošću ne može tvrditi da će se par vjenčati, ali s obzirom na to da James ima 41 godinu, postoji velika mogućnost da zaprosi mlađahnu djevojku. Svadbena zvona zasad se ne čuju, ali moramo priznati da zajedno itekako dobro izgledaju.

James je jednom prilikom otkrio kako je prevario svaku djevojku prije Izabel te je priznao i da je spavao s polaznicima svoje glumačke škole, a za sve je okrivio dugogodišnju borbu sa seksualnom ovisnosti koju je, kako kaže, sada dobio.

"To je bilo krivo i sada znam. Tada sam mislio da je to u redu jer dvoje odraslih ljudi pristaje na odnos, ali u razgovoru s drugim ljudima i profesorima shvatio sam da nije bilo cool", komentirao je svoje ponašanje u podcastu The Jess Cagle.

