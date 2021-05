Komičar i pjevač Andriy Danylko osmislio je lik Verke Serduchke 1990., a predstavio ju je javno sljedeće godine na komičarskom natjecanju te je 2007. osvojio drugo mjesto na Eurosongu u Srbiji.

Verka Serduchka je bila pravo iznenađenje za gledatelje Eurosonga kada se 2007. pojavila na pozornici u Srbiji s pjesmom "Dancing Lascha Tumbai".

Ukrajinska predstavnica je bila obučena u kostim zbog kojeg je nalikovala na Limenog čovjeka iz "Čarobnjaka iz Oza" i činilo se kao da se na pozornici odvija disko zabava. Zanimljivo je da je za njenu pojavu bio zaslužan poznati brend Dolce&Gabbana kojem je sve to osigralo dobru reklamu.

U drugi plan su pale kontroverze jer je Ukrajinu predstavljao umjetnik drugačiji od prijašnjih, odnosno komičar i drag queen Andriy Danylko (47). Verka je osvojila drugo mjesto, ali i nagradu Barbara Dex za najgori kostim. Koliko je jak dojam ostavila, je dokazalo to što je pozvana 2019. u Izrael gdje je nastupila u zabavnom, nenatjecateljskom dijelu programa.

Andriy, koji je osmislio ovaj osebujni lik Serduchke, je ukrajinski komičar te pjevač, a pojavio se u 10-ak filmova. Zanimljivo je da se kao Verka pojavio 2015. u popularnoj komediji "Špijunka" u kojoj glume Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne i Jude Law.

Inače, Danylko se rodio 2. listopada 1973. u radničkoj obitelji u ukrajinskom gradu Poltava i kao sedmogodišnjak je izgubio oca koji je preminuo od raka pluća.

Još dok je bio dijete počeo se amaterski baviti performansom, a diplomirao je na u Kijevu na Akademiji cirkuse umjetnosti. Andriy je 1990. stvorio lik Serduchke, raskošne sredovječne žena iz seoske obitelji koja radi kao pomoćnica na željeznici u spavaćim vlakovima. Prvi put ju je javno predstavio 4. siječnja 1991. na komičarskom natjecanju u Poltavi.

Kasnije je osmislio još neke likove poput policajca, vojnika i balerine te je osnovao trupu Teatar Danylko s kojom je bio na turneji po gradovima u Ukrajini i Rusiji. Komičar je 2002. sa svojom grupom obišao i Azerbejdžan, Armeniju, Gruziju, Kazahstan, Moldaviju, Turkmenistan, Tadžikistan, Uzbekistan i Baltičke države s programom "Ja sam revolucija". Sljedeće godine je primio nagradu Zasluženi umjetnik Ukrajine.

Danylko je imao i svoju emisiju "SV-show" na nekoliko ukrajinskih televizijskih programa, a 2007. je čak osnovao političku stranku "For Ours!" ("Za naše!") s kojom je htio ući u parlament. No ubrzo je odustao od toga, pogotovo jer su ankete pokazivale da ima tek dva posto potpore građana.

Komičar se 2011. s likom Verke ponovno natjecao za odlazak na Eurosong u Njemačku. Automatski se kvalifcirao za finale, no u listopadu 2010. je povukao svoju prijavu.

Andriy odbija javno govoriti o svom privatnom životu, no svojedobno je rekao da je imao tešku vezu sa ženom s kojom je živio osam godina. U siječnju 2018. njegov prijatelj je objavio na društvenim mrežama fotografije na kojima Danylko ljubi prijateljicu, glumicu Innu Bilokon.

Komičar je tijekom svojih intervjua istaknuo da je Verka isključivo njegov lik za nastupe te da se ne odijeva u žensku odjeću kada nije na pozornici.

Andriy je izdao pet albuma koje je prodao u više od 600.000 primjeraka, a 2013. je privukao pozornost kada je kupio Rolls-Royce koji je pripadao pokojnom glazbeniku Freddieju Mercuryju. Tada je rekao da ga planira donirati muzeju posvećenom grupi Queen.

Posljednjih godina je Danylko bio prisutan u javnosti kao dio žirija u ukrajinskoj verziji televizijskog showa "X Factor".