Ivica Todorić i Milica Mihajlović dobit će prinovu u obitelji, a ponosna teta Iva Todorić otkrila je i spol djeteta koje čekaju.

Najmlađi sin bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića, Ivica Todorić i Milica Mihajlović čekaju treće dijete, a ponosna teta Iva Todorić otkrila je da će dobiti nećakinju.

Riječ je o videu na kojem par otkriva spol djeteta, a dim od vatrometa koji je prsnuo u zrak bio je roze boje te je otkrio da čekaju djevojčicu.

Ispod objave presretna Iva napisala je:

"Srculence se pojavilo kad smo saznali da dolazi još jedna anđelica u našu obitelj", te dodala hashtagove "zahvalna" i "ništa u životu nije slučajno".

Ivica i Milica imaju sina Vida i kćerkicu Ariju koji se također vesele još jednoj sestrici.

Milica i Ivan zajedno su 11 godina, upoznali su se 2009. godine u New Yorku, gdje je ona nosila modnu reviju, a on boravio poslovno. Romansu su brzo počeli, no svoju ljubav zasad nisu odlučili okruniti brakom. Iste godine Milica je u Zagrebu upoznala i obitelj Todorić, a tijekom duge veze imali su i prekid od nekoliko mjeseci. Unatoč razdvojenosti Milica i Ivan ponovno su se pomirili u studenom 2013. godine, na proslavi njezina rođendana i od tada su nerazdvojni.

Frano Lasić nije se odvajao od 32 godine mlađe supruge, a ona je u haljini s prorezom sve bacila u drugi plan +23

Seksi plavuši umalo je sve ispalo iz tijesnog topića, a da svi zure u nju već se dobro navikla +26