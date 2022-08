Ivan Šarić podijelio je preslatku fotografiju sa sinčićem Oliverom i pokazao nam kako njih dvojica znaju uživati.

Komičar Ivan Šarić pohvalio se fotografijama iz bazena sa sinčićem Oliverom na kojima njih dvojica vidno uživaju u ljetnim radostima.

Na prvoj fotki Oliver je naslonjen na Ivana, dok na drugoj obojica gledaju preko ruba bazena i zauzeli su istu pozu.

"Moja puzzla i ja" , dodao je šaljivo uz fotografije koje možete pogledati OVDJE.

"Moje sve!" , napisala je Korana ispod u komentaru, a zasigurno je i zaslužna za ove fotke.

"Pile drago", "Aa miceki", "Ljubav", "Ej dečki", "Sve", "Ljepota", samo su neki od komentara pratitelja koji su se nizali ispod posta.

Podsjetimo, Ivan i Korana, koji su u sretnoj vezi od 2012. godine, postali su roditelji 13. travnja, a vijest o rođenju sina otkrili su tek nakon mjesec dana.

Korana je nakon poroda sa sinom u bolnici provela pet tjedana, a o izazovnom razdoblju kroz koje su prošli progovorila je na svojem Instagramu.

"On i ja. Bodrili smo i čekali jedno drugo... Prvo je on čekao mene da se oporavim, a onda sam ja čekala njega i zaklela se da bez njega neću izaći iz te zgrade. Slavili smo svaki tjedan kao da je rođendan, proslavili i naš prvi Majčin dan. I onda smo nakon pet tjedana i dva dana izašli ZAJEDNO! 20. 5. 2021 - on pajki, a ja rumena od suza, suza radosnica jer smo napokon zagrlili tatu", napisala je na društvenoj mreži kada je s malenim Oliverom napustila bolnicu.

