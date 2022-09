Čuvari kraljičina lijesa snimljeni su u pauzi tijekom šestosatne smjene, a fotografija je postala pravi hit na Twitteru.

Na službenom Twitter profilu britanskog Ministarstva obrane objavljene su fotografije čuvara lijesa kraljice Elizabete II. koje su oduševile javnosti.

Yeoman čuvari, koji su inače ceremonijalni čuvari Kraljevske palače i tvrđave Tower of London, pridružili su se pripadnicima kraljevske straže i tjelohranitelja na ovom posebno zadatku, a snimljeni su u pauzi tijekom šestosatne smjene i fotografija je postala pravi hit.

"Oružane snage Ujedinjenog Kraljevstva nastavljaju odavati počast svojoj vrhovnoj zapovjednici od 70 godina, Njezinu Visočanstvu Kraljici, dok bdiju s kraljevskom stražom", piše u opisu objave koja je u kratkom roku skupila na tisuće lajkova, a mnogi su im se u komentarima i zahvalili na službi.

The UK Armed Forces are continuing to honour their Commander-in-Chief of 70 years, Her Majesty The Queen, as they stand vigil alongside The King's Body Guard. pic.twitter.com/1iJi4xGGbJ