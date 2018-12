Razgovarali smo s Matijom, jednim od kandidata iz Supertalenta, koji je oslobodio dupina u sebi.

Nastup financijskog menadžera Matije šokirao je čitavu Hrvatsku kada se kao dupin pojavio na pozornici Supertalenta. U audicijskoj emisiji bez riječi je ostavio članice žirija Martinu Tomčić i Maju Šuput, no Davora Bilmana i Janka Popovića Volarića je oduševio. Toliko da su mu se odlučili pridružiti i otkriti dupine u sebi. S Matijom smo razgovarali o dupinizmu i njegovu životu, koji se nakon nastupa u Supertalentu itekako promijenio.

Matijin nastup u Supertalentu trajao je svega nekoliko sekundi, no on se ipak odlučio predstaviti svima kao dupin.

"Osjećao sam da jednostavno moram izaći s tim što imam. Taj jedan mali dupin kojeg svi imamo u sebi, samo ga treba otkriti, treba ga pustiti da izađe. Jednostavno, reći u redu je, ja sam to što jesam i u redu je, u čemu je problem?"

Matiju su se dupini oduvijek sviđali i bili mu zanimljivi.

"Dupini su me oduvijek fascinirali. Kao bića žive složno, love skupa, vrlo su društveni, druželjubivi, pomažu čak i drugim vrstama. Nije bio samo jedan slučaj da je jato dupina spasilo čovjeka. Zato su me baš privukli dupini. Dupini su sve ono što mi ljudi možemo biti, kad bismo bili bolji", zaključio je.

Matijin nastup u audicijskoj emisiji Supertalenta izazvao je veliku pažnju javnosti i brojni su mediji pisali o nastupu dupina s naslovima "dupin šokirao Hrvatsku".

"Šokovi su se znali događati i prije. Ljudi su bili šokirani pojavom Monty Phytona, Led Zepellina, Nives Celzijus. Tako da kad sam ja izašao s tim, očekivao sam da će ljudi biti šokirani, treba vremena da se naviknu. Ljudi se teško navikavaju na nove stvari, pogotovo tako drastične", objasnio je Matija.

Matija se inače bavi vrlo ozbiljnim poslom, naime radi u svijetu financija, a svoju dupinsku stranu svijetu je otkrio tek u Supertalentu.

"Ja sam financijski menadžer u jednoj našoj velikoj korporaciji. A sve je krenulo mojim prvim pojavljivanjem u Supertalentu, dotad sam to čuvao, znali su samo moji najbliži prijatelji i rodbina. Kad sam se pojavio na Supertalentu, to je bio drastičan korak u mom životu. No jednostavno nisam mogao podnijeti niti živjeti s tim da sam dupin samo u četiri svoja zida. Htio sam s tim izaći u javnost, pa kud puklo da puklo", izjavio je.

Unatoč tome što je kao dupin prekriven plavom bojom, Matiju su prepoznali brojni ljudi.

"Prepoznali su me kolege, ali prepoznaju me ljudi u tramvaju, na cesti. Kažu 'bok, daj pet'. Ali svakako jako pozitivne reakcije, kažu 'promijenio si mi život, pokazao si mi da i ja mogu biti ono što želim, da se ja mogu osloboditi', otkriva nam.

A promijenio se i Matijin život.

"Moj se život uvelike promijenio. Osjećam se puno, puno sretnije. Ne skrivam više to u sebi. Sad sam slobodan biti dupin, izaći u birc kao dupin, ući u tramvaj i reći "iiiii". Ja sam sretan jer taj "iiii" potiče čovjeka da se nasmije, da bude sretan, da izbaci svu negativnu frustraciju iz sebe. Život mi se zbilja promijenio, upoznao sam neke nove prijatelje, prijateljice", objasnio je Matija i otkrio da u njegovu životu postoji i jedna posebna "dupinica".

"Kad već pitate, moram priznati da postoji. Upoznali smo se nakon mog nastupa. Kaže da sam je inspirirao. Kada mi je to rekla, ona je svojim pogledom nekako inspirirala mene. Od tada smo skupa i baš nam je lijepo", priznao je zaljubljeno Matija i dodao da oboje dijele strast prema dupinima.

"Dijelimo strast, zajedno se bojamo, pomažemo si skinuti boju. Jako nam je lijepo skupa, širimo dupinizam."

A za širenje dupinizma potrebno je na sebe donijeti nekoliko slojeva plave boje, što vremenski dosta dugo traje.

"Da bih stavio ovo na sebe, potrebno je oko sat vremena, a da to skinem sa sebe, tri reda tuširanja", priznao je Matija.

"Nisam očekivao nikakve posebne reakcije, ali ono što se dogodilo u tom trenutku bilo je logično. Martina kao jedna konzervativna osoba, normalno da je odbila jednu takvu promjenu, novi način razmišljanja. Davor i Janko očito su jako inteligentni ljudi koji su prepoznali dupina i možda i oni u sebi imaju jednog malog dupina, kojeg trebaju samo pustiti van. Maja je bila u šoku zbilja i ne znam što bih rekao. Možda još postoji način da i ona oslobodni dupinizam iz sebe", smatra Matija.

Što se budućnosti tiče, nema velikih planova, dupinizam će svakako širiti i dalje, ali priznao je da je nakon nastupa dobio nekoliko zanimljivih poslovnih ponuda.

"Tko to zna, tko zna što donosi novi dan. Vidjet ćemo kuda će sve to krenuti. Imam nekih poslovnih ponuda, da taj dupinizam proširimo, imam neke ponude iz inozemstva, nekih vlada i tranzicijskih džava. Dobivam i puno privatnih poruka, što znači da ljudima mogu pomoći. Što se poslovnih ponuda tiče, nude mi da primjenim dupinizam u analizama tržišta, prije svega financijskim proračunima i na taj način pomognem razvoju ekonomije određenih firmi ili vlada. Kao dupin ne mogu živjeti onako kako bih želio, ipak financije nose jednu sigurnost i stabilnost u životu", zaključio je Matija.